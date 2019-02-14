Ambarlı Limanı'nda 79 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 78 kilo 830 gram kokaine el konuldu.

İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 78 kilo 830 gram kokaine el konuldu.



Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Ekvador'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getirilmeye çalışılacağı istihbaratına ulaşıldı.



Şüpheli görülen bir gemiye ait bilgiler, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı. Ambarlı Limanı'na yanaşan gemi ve yükleri; dedektör köpekler, x-ray tarama sistemleri, videoskop ve diğer teknik cihazlarla arandı.



Aramada 6 konteynerden birinin ön tarafında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Fiziki incelemeye tabi tutulan konteynerdeki muz yüklü kolilerin arasına gizlenmiş 70 paket içinde 78 kilo 830 gram kokain ele geçirildi.



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda kokaine el konulurken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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