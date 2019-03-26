Son Dakika Haberleri: Ambulans Sağlık Ödüllerinde Tekirdağ'a 4 Ödül

Ambulans Sağlık Ödüllerinde Tekirdağ'a 4 Ödül

1 saat önce

22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Haftası kapsamında düzenlenen, Altın Ambulans Sağlık Ödüllerinde Tekirdağ 4 kategoride "Altın Ambulans" ödülüne layık görüldü.

Ambulans Sağlık Ödüllerinde Tekirdağ'a 4 Ödül, System.String[]
22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Haftası kapsamında düzenlenen, Altın Ambulans Sağlık Ödüllerinde Tekirdağ 4 kategoride "Altın Ambulans" ödülüne layık görüldü.

Acil sağlık hizmetleri alanında başarılı ve özverili çalışmaları ödüllendirmek ve teşvik etmek, acil sağlık sisteminin gelişmesine öncülük etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde acil sağlık hizmetleri konusunda halkın bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla her yıl 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Haftası kapsamında düzenlenen, Altın Ambulans Sağlık Ödüllerinde Tekirdağ 4 kategoride "Altın Ambulans" ödülüne layık görüldü.

Başkan Kategorisinde Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Hekim Kategorisinde Dr. Hamit Işıkalp, Hemşire Kategorisinde Hilal Şengel, Ekip Kategorisinde Tekirdağ UMKE ödül aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu kıymetli ödülleri ilimize ve sağlık camiamıza kazandıran Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr Mustafa Dönmez, Hekimimiz Dr. Hamit Işıkalp, Hemşiremiz Hilal Şengel ile Tekirdağ UMKE ekibimize meşakkatli çalışmalarından dolayı teşekkür eder, minnet ve şükranlarımızı sunarız" denildi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir makamında, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez'e ödülünü takdim etti. Uzm. Dr. Aykut Demirkıran, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Bayram Zengin ve Personel/Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı da Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez'i tebrik etti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:18 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güncel
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