Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir’in Menemen ilçesinde zamana karşı yarışan bir ambulansa yol vermek isteyen tır şoförü, düğün konvoyunun hedefi oldu. Yol açmak isterken konvoydaki bir aracı çizen şoför, magandalar tarafından araçtan indirilip sokak ortasında ölesiye darp edildi.

İzmir’in Menemen ilçesinde insanlığın öldüğü anlar kameraya yansıdı. Ambulansa yol açmaya çalışan tır şoförü, düğün konvoyundakilerin hışmına uğrayarak sokak ortasında darp edildi.

Olay, İzmir'in Menemen ilçesindeki dar bir caddede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; trafikte arkasından gelen ambulansa yol vermek için manevra yapan bir tır şoförü, o esnada yolu kaplayan düğün konvoyuna denk geldi.

SOKAK ORTASINDA MEYDAN DAYAĞI 

Ambulansa koridor açmaya çalışan tırın manevrası sırasında, düğün konvoyunda bulunan araçlardan biri hafif şekilde çizildi. Araçlarının çizildiğini fark eden konvoydaki magandaların ise adeta gözü döndü.

Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar

Tırın önünü kesen gruptakiler, insan hayatı kurtarmaya çalışan ambulansı ve tır şoförünün iyi niyetini hiçe saydı. Şoförü zorla araçtan indiren saldırganlar, talihsiz adamı sokak ortasında acımasızca darp etmeye başladı.

O ANLAR KAMERADA 

Çevredeki vatandaşların şaşkın ve çaresiz bakışları arasında gerçekleşen maganda dehşeti, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganların tır şoförünü darp ettiği ve çevredeki bağrışmalar net bir şekilde yer aldı.

Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, "Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförünün başına gelmeyen kalmadı" notuyla paylaşılarak büyük tepki topladı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar

Menemen, Güncel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ambulance Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada
Eskişehir’de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Şırnak’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
Engin Polat’ın sosyal medya hesabına erişim engeli Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli
Halk plajında şezlong gerginliği: İşletmeci tatilcilerin üzerine kürekle kum fırlattı Halk plajında şezlong gerginliği: İşletmeci tatilcilerin üzerine kürekle kum fırlattı
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Melek Mosso’ya Seren Serengil’den olay sözler: Sadece şarkı söyle Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle
Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı

18:19
Bu akşam son kez forma giyecek Fenerbahçe’de ayrılık
Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
16:35
Tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye Kerkük’e geri döndü
Tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye Kerkük'e geri döndü
16:26
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada
16:13
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
15:48
Özgür Özel’in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
15:31
3 ilde orman yangınları büyüyor Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 18:50:29. #7.12#
SON DAKİKA: Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.