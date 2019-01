Amcasını Öldürdükten Sonra, Cesedin Üzerine Kamyonla Toprak Döktürmüş

KONYA'da 2 yıl önce amcası Ebubekir Kızoğlu'nu (31), tabancayla vurup öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Abdullah Kızoğlu'nun (37) yargılanmasına başlandı. Amcasının kendisine küfredip, eşi hakkında kötü sözler söylediğini öne süren Kızoğlu, "Tabancayla amcama ateş ettim. Öldüğünü anlayınca orada bıraktım. Ertesi gün toprak alacağımı söyleyip, hafriyat kamyonuyla olay yerine gittim. Kamyoncudan toprağı döküp alanı düzeltmesini istedim. Ben bir yer kazıp amcamı gömmedim" dedi. Konya 'da 17 Ağustos 2016 tarihinde Canan Kızoğlu, polis merkezine giderek 2 çocuğunun babası eşi Ebubekir için kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından Ebubekir Kızoğlu'nun öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kızoğlu'nun ailesiyle yaptığı görüşmede, dekorasyon işleri yapan Ebubekir Kızoğlu'nun son olarak otomobil kaporta tamiri işinde ortaklık yaptığı yeğeni Abdullah Kızoğlu ile buluşmak için evden çıktığını, bir daha da kendisinden haber alınamadığını tespit etti.KAÇAK YOLLARLA AZERBAYCAN'A GİTMİŞYapılan araştırmada Abdullah Kızoğlu'nun, amcasının kaybolmasının ardından Yalova 'ya, 4 ay sonra da kaçak yollarla Azerbaycan 'a gittiğini belirledi. Kızoğlu'nun biri imam nikahlı, iki eşi ve 1 çocuğunu görmek için tekrar ülkeye döneceğini düşünen polis, takibini sürdürdü. Abdullah Kızoğlu'nun, Azerbaycan'da 8 ay kaldıktan sonra ülkeye döndüğünü belirleyen polis, geçen yıl mart ayında İstanbul Alibeyköy'de şüpheliyi gözaltına aldı.'YA BORCUNU VER, YA DA EŞİNİ'İstanbul'dan Konya'ya getirilen Abdullah Kızoğlu, sorgusunda suçunu itiraf etti. Abdullah Kızoğlu ilk sorgusunda, "Amcama 150 bin lira borcum vardı. Olay günü amcamı arayarak, Antalya 'da bir şirketin dekorasyon işi olduğunu, bu işi almamız halinde iyi para kazanacağımızı söyledim. Amcamı evinden aldım. Cep telefonunu yanına almamasını söyledim. Birlikte olay yerine gittik. Orada bana, 'Ya borcunu ver ya da eşini' deyince tartıştık. Çıkan kavgada amcamın ayaklarına sıktım. Daha sonra başına ateş ederek öldürdüm. Onu iç çamaşırlarıyla gömdüm. Elbiselerini ise yaktım" dedi.Abdullah Kızoğlu ifadesinin devamında, "Amcamı ilk önce bacaklarından vurdum. Amcam yerde can çekişirken, gözlerimin içine bakarak bana 'Çocuklarım sana emanet. Onlara iyi bak' dedi" diye konuştu.CESEDİN BULUNDUĞU YERİ GÖSTERDİ Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan sulama kanalının kenarına götürülen Kızoğlu, amcasının cesedinin bulunduğu yeri polislere gösterdi. Kepçeyle yapılan kazıda Ebubekir Kızoğlu'na ait kemikler bulundu.YARGILANMASINA BAŞLANDITutuklanan Abdullah Kızoğlu'nun 'kasten adam öldürme' suçundan Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına sanık Abdullah Kızoğlu, öldürdüğü amcasının eşi Canan Kızoğlu ve taraf avukatları katıldı. Kızoğlu mahkemedeki savunmasında, "Amcam ile ortak iş yapıyorduk. İşlerimiz kötü gidince aramız bozuldu. Olay günü amcam bana küfürlü laflar söylüyordu. Eşimle ilgili, 'adam getirtip, eşinle yatıracağım' dedi. Bunun üzerine sinirlenip arabadan inmesini istedim. Arabayı kenara çektiğimde amcam bana yumruk attı. Ben biraz sersemledim. Bunun üzerine amcam bir yumruk daha attı. Ben de aracımda her zaman bulunan tabancayla iki el ateş ettim. Amcam can havliyle arabadan indi. Yerde bana küfür etmeye devam etti. Ben bir süre kendime gelemedim. Amcamı kontrol ettiğimde öldüğünü anladım" dedi.HAFRİYAT KAMYONUYLA ÜZERİNE TOPRAK DÖKTÜRDÜMCinayetten sonra eve gidip duş aldığını ifade eden Abdullah Kızoğlu, "Amcamın öldüğünü anlayınca üzerini örtüp, arabayla oradan ayrıldım. Önce iş yerine oradan da eve gittim. Duş yaptıktan sonra üzerimdeki kanlı elbiseleri yaktım. Ertesi gün arabanın içindeki kanları ıslak bezle sildim. Daha sonra toprak alacağımı söyleyip, hafriyat kamyonuyla olay yerine gittim. Kamyoncunun haberi yoktu. Kamyoncuya, cesedin olduğu yerin üzerine toprak döküp düzeltmesini istedim. Ben kendim bir yer kazıp, amcamı oraya gömmedim" diye konuştu.EŞİME ÜSTÜ KAPALI ANLATTIMAmcasını öldürdüğünü eşine söylemediğini, ancak üstü kapalı olarak anlattığını belirten Kızoğlu, "Amcamı öldürdüğümü kimseye söylemedim. Bir tek üstü kapalı olarak eşime anlattım. Olaydan sonra bir hafta Konya'da kaldıktan sonra Yalova'ya gittim" diye konuştu. Amcasına yanına telefon almaması konusunda bir şey söylemediğini de belirten Abdullah Kızoğlu, "Olaydan önce Antalya'ya giderken ben amcama yanına telefon alma diye bir şey demedim. Amcam borçlular aradığı için yanına pek telefonunu almıyordu. Telefonunu çok az açıyordu" şeklinde konuştu.'ABDULLAH BANA BİR ŞEY YAPARSA NE YAPARSANIZ?'Mahkemede ifadesine başvurulan Ebubekir Kızoğlu'nun eşi Canan Kızoğlu ise şunları söyledi:"Abdullah'tan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum. Abdullah eşime telefonunu yanına almamasını söyledi. Eşimden ısrarla telefonunu yanına almamasını istedi. Eşim önceden bana, 'Abdullah bana bir şey yaparsa ne yaparsınız' demişti. Abdullah, muhtemelen eşimi daha önce tehdit etmiş diye düşünüyorum. Para almak için eşimin yanına geliyordu. Daha sonra kendisine 2-3 gün ulaşılamıyordu" dedi.Dava, ertelendi.- Konya