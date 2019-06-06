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Amcasını öldüren genç tutuklandı

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde miras yüzünden tartıştığı amcasını tüfekle vurarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde miras yüzünden tartıştığı amcasını tüfekle vurarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Alparslan Mahallesi 5550. Sokak'ta saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Ramazan Ç. (45) ile amcası Ferit Ç. (25), miras yüzünden tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ramazan Ç, yanında bulunan av tüfeğiyle amcası Ferit Ç.'ye ateş etti. Çevredeki vatandaşlar vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ferit Ç.'nin yardımına koştu, Ramazan Ç. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferit Ç.'yi Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ferit Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli teknik takip ve inceleme sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ramazan Ç., adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Ramazan Ç., cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:16 Kaynak: İHA
Denizli, 3. Sayfa
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