AMD ve Intel yandı: Qualcomm, bilgisayar için tarih verdi - Son Dakika
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AMD ve Intel yandı: Qualcomm, bilgisayar için tarih verdi

13.06.2022 23:41
AMD ve Intel yandı: Qualcomm, bilgisayar için tarih verdi

Qualcomm bilgisayar işlemcisi ne zaman duyurulacak? Qualcomm, AMD ve Intel'in önüne geçeceklerini söyledi. İşte detaylar.

Akıllı telefon dünyasında sınıfının en iyi yonga setlerini üreten Qualcomm, bir süredir bilgisayar pazarına girmek için çalışmalar yürütüyor. Masaüstü bilgisayar için işlemci geliştirme hedeflerini detaylandıran Qualcomm CEO'su, bu pazarda da en iyisi olacaklarını söyledi.

Qualcomm'un bilgisayar işlemcisi 2024'te çıkacak

Son zamanlarda Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle akıllı telefon kullanıcılarının gözdesi haline gelen Qualcomm, bilgisayar için yol haritasını belirledi. Qualcomm CEO'su Cristiano Amon verdiği son röportajda, PC pazarına 2024 yılında girebileceklerini söyledi.

Qualcomm gözünü ARM'a dikti!

Donanım devi, bir süre önce satın alındığı CPU şirketi Nuvia ile birlikte çalışarak, bilgisayar işlemcileri tasarlamayı planlıyor. Masaüstü sistemlere liderlik edecek bir CPU geliştirmek istediklerini ifade eden CEO Cristiano Amon, bu pazarda da zirveye oynayacaklarını söyledi.

AMD ve Intel yandı: Qualcomm, bilgisayar için tarih verdi

Qualcomm, PC pazarına girmek ve Intel-AMD gibi şirketlerle rekabet etmek için Nuvia'nın ARM tabanlı mimarisini kullanmayı planlıyor. CEO Amon açıklamasında, "Nuvia'nın satın alınmasıyla, PC yonga dünyasında da liderliğe sahip olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Apple'ın M1 ve M2 çipleriyle kendi işlemcisini geliştirmesi, Qualcomm'un da çalışmalarına hız kazandırdı. Yine de şirketin yeni lansman tarihi, daha önceki açıklamalar ile uyuşmuyor gibi görünüyor.

Qualcomm'un asıl hedefi, Ağustos 2022'de duyuru yapmak ve 2023'ün ikinci yarısında sevkiyatlara başlamaktı. Fakat Qualcomm CEO'su Cristiano Amon röportaj sırasında, sevkiyatların 2024'e gecikeceğini söyledi.

AMD ve Intel yandı: Qualcomm, bilgisayar için tarih verdi

"Önümüzdeki yılın sonunda veya 2024'ün başlarında, Nuvia tarafından tasarlanan bir CPU'ya sahip Snapdragon tabanlı Windows PC'ler göreceksiniz."

Peki siz Qualcomm bilgisayar işlemcisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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