Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler Ankara Demirspor'u Konuk Ediyor

Amed Sportif Faaliyetler Ankara Demirspor'u Konuk Ediyor

1 saat önce

TFF 2. ve 3. Lig maçlarında heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Amed Sportif Faaliyetler Ankara Demirspor'u Konuk Ediyor, System.String[]
TFF 2. ve 3. Lig maçlarında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle ara verilen ligler, hafta içi maçlarıyla devam edecek.

Beyaz grupta yer alan ve ligde hiçbir iddiası bulunmayan Amed Sportif Faaliyetler, 3 Nisan Çarşamba günü kendi sahasında kümede kalma mücadelesi veren Ankara Demirspor'u konuk edecek. Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma yeni Diyarbakır Stadyumu'nda saat 15.00'da başlayacak. Bu karşılaşmayı Kayseri'den Alim Kandemir yönetecek. Müsabakanın yardımcılıklarını ise Ali Etlikçi (Kayseri), Ahmet Ulu (Kayseri) ve Bayram Başkan (Van) yapacak.

Diyarbekirspor, Çorum'a gidiyor

3. Lig 3. Grup'ta yer alan ve oldukça zor günler geçiren Diyarbekirspor ise Yeni Çorumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Play-off iddiası bulunan güçlü rakibi karşısında en az puan almayı planlayan Diyarbekirspor'un teknik direktörlüğünü Sertaç Küçükbayrak'tan boşalan göreve gelen Özcan Gökçeoğlu yapacak. Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda oynanacak ve Saat 15.00'da başlayacak karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemleri yönetecek. Burak kaplan'ın düdük çalacağı maçın yardımcılıklarını, Özgün Tolga Özcan, Alperen Aksu ve Bedirhan Yiğitbaş (Edirne-4. Hakem) yapacak. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:52 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Spor
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