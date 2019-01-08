Son Dakika Haberleri: Amerika'dan Dunford'un Ankara Temaslarına İlişkin Açıklama

Amerika'dan Dunford'un Ankara Temaslarına İlişkin Açıklama

58 dakika önce

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüşmesinde Münbiç yol haritasının tamamlanması ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin koordinasyon konularının ele alındığı bildirildi.

Amerika'dan Dunford'un Ankara Temaslarına İlişkin Açıklama, System.String[]
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüşmesinde Münbiç yol haritasının tamamlanması ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin koordinasyon konularının ele alındığı bildirildi.

Orgeneral Dunford'un Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrik Ryder, Dunford'un Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a eşlik etmek üzere Ankara'da bulunduğunu söyledi.

Dunford'un ziyaret kapsamında Bakan Akar'ın yanı sıra mevkidaşı Orgeneral Güler'le bir araya geldiğini belirten Ryder, "Orgeneral Güler ve Bakan Akar'la görüşmelerinde, Suriye'deki güvenlik durumu, Münbiç yol haritasının tamamlanması ve ABD askerlerinin maksatlı, koordineli bir şekilde Suriye'den çekilmesi ele alındı." ifadelerini kullandı.

Joseph Dunford'un Türkiye'nin güvenliğine olan bağlılığını yinelediğini kaydeden Albay Ryder, toplantıda Türkiye ve ABD'nin terörle mücadele konusundaki iş birliğinin de ele alındığına dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:33 Kaynak: AA

Münbiç, Suriye, Ankara, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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