Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson Bağdat'ta gün ortasında kaçırıldı
Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson Bağdat'ta gün ortasında kaçırıldı

31.03.2026 21:01
Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson, Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezi bir noktasında, kimliği belirsiz silahlı şahıslar tarafından kaçırıldı. Kalabalık bir caddede seyir halindeki aracının önü kesilerek zorla araçtan indirilen Kittleson’un kaçırılmasıyla ilgili operasyon başlatan Irak İçişleri Bakanlığı, bir şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Irak’ın başkenti Bağdat, bugün öğle saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir kaçırma olayına sahne oldu. Bölgede serbest gazeteci olarak görev yapan Amerikalı Shelly Kittleson, şehrin en kalabalık caddelerinden birinde silahlı şahıslar tarafından aracından indirilerek kaçırıldı.

GÜPEGÜNDÜZ KAÇIRILDI 

Görgü tanıklarının ifadelerine ve bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre; Kittleson’un aracı hareket halindeyken silahlı saldırganlar tarafından durduruldu. Çevredeki kalabalığa aldırış etmeyen saldırganlar, Amerikalı gazeteciyi zorla dışarı çıkararak kendi araçlarına bindirdi ve hızla olay yerinden uzaklaştı.

IRAK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN OPERASYON AÇIKLAMASI 

Olayın hemen ardından alarma geçen Irak güvenlik güçleri, geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı. Irak İçişleri Bakanlığı, kaçırma olayını resmen doğrularken, bir araç kovalamacasının ardından olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Bakanlık, Kittleson’un kurtarılması için operasyonların tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI 

Şu ana kadar bölgedeki hiçbir grup veya örgüt kaçırma olayının sorumluluğunu üstlenmedi. Shelly Kittleson'un son dönemde bölgedeki yerel dinamikler ve güvenlik meseleleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanındığı biliniyor.

