Son Dakika Haberleri: Amerikalı senatörden Suriye tasarısına ikinci engel
Son Dakika Güncel Amerikalı senatörden Suriye tasarısına ikinci engel

Amerikalı senatörden Suriye tasarısına ikinci engel

1 saat önce

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Beyaz Saray'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısının Senato'da oylanmasını ikinci kez engelledi.

Amerikalı senatörden Suriye tasarısına ikinci engel, System.String[]

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Beyaz Saray'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısının Senato'da oylanmasını ikinci kez engelledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına tepki olarak sunulan ve ABD Temsilciler Meclisinde geçen hafta oy çokluğuyla geçen karar tasarısı ABD Senatosuna geldi.

Oylamayı ikinci kez engelleyen Cumhuriyetçi Senatör Paul, yaptığı açıklamada, "Demokratlar, genç kadın ve erkeklerimizi Suriye'deki iç savaşa göndermek istiyorsa bunu detaylı bir şekilde konuşmalıyız. Hadi bugün Senato'da anayasal bir müzakere yapalım." dedi.

Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Paul'un sözlerine tepki göstererek Amerikan halkı ve Senato üyelerinin savaş ilanı konusunda Paul ile çok farklı bir anlayışa sahip olduğunu belirtti.

Schumer'e cevap veren Paul ise "ABD, orada bir Kürt devleti kurmak istiyorsa kesinlikle bu konuyu tartışmak zorundayız. Bölge tam anlamıyla kaos ve oradan defolup gitmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Paul, ilk karar tasarısını da "bölgedeki sorunlara çözüm bulmadığı" gerekçesiyle engellemişti.

Senato kurallarına göre, her senatör genel kurula karar tasarısı sunabiliyor ancak tasarının oylama faslına geçebilmesi için tüm senatörlerin tasarıyı imzalaması gerekiyor. Bu sebeple tek bir senatör, sunulan tasarıyı engelleyebiliyor.

Söz konusu karar tasarısında, Trump'ın Suriye'den çekilme kararı eleştiriliyor ayrıca Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG/ PKK hedeflerine yönelik operasyonu durdurma çağrısı yapılıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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