Amerikan ordusuna robot savaşçılar katılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amerikan ordusuna robot savaşçılar katılıyor - Son Dakika

Amerikan ordusuna robot savaşçılar katılıyor

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu bünyesinde sahada görev yapacak robot savaşçıların üretimini gerçekleştirecek firmalar belli oldu.

Amerikan ordusuna robot savaşçılar katılıyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu bünyesinde sahada görev yapacak robot savaşçıların üretimini gerçekleştirecek firmalar belli oldu.


Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ordusuna katmak üzere yeni nesil robot savaşçıların üretimi için harekete geçti. Saha görev alacak hafif ve orta ölçekli robot savaşçıların prototip üretiminin Textron ile QinetiQ North şirketlerinin üstleneceği açıklandı. Prototiplerin insansız araçların savaş alanlarında kullanımı konusunda orduya entegre edilmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi. Dört hafif ve dört orta ölçekli üretilecek olan robotik savaşçılar, 2021'in sonlarına doğru test çalışmalarına başlayacak.


Askerlere yönelik risk azalacak


General Ross Coffman yaptığı açıklamada, "Robotlar karada savaş operasyonlarını yürütme tarzımızda devrim yapma potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı. Coffman, robotik savaşçıların kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer silahlar konusunda keşif yapma ve düşman tarafındaki pozisyonlar hakkında bilgi verme konusunda kullanılacağını ve daha fazla zaman kazandıracağını belirterek askerlere yönelik riskin azalacağını dile getirdi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Textron, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:34 Kaynak: İHA
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