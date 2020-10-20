Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu - Son Dakika

Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu

20.10.2020 07:40
Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu, System.String[]

İLK yerleşimin M.Ö. 6100 yıllarında Genç Neolitik döneminde başlandığı belirlenen Diyarbakır'ın kalbi olarak adlandırılan Amida Höyük'te yapılan kazılarla tarihi eserler ortaya çıkıyor.

İLK yerleşimin M.Ö. 6100 yıllarında Genç Neolitik döneminde başlandığı belirlenen Diyarbakır'ın kalbi olarak adlandırılan Amida Höyük'te yapılan kazılarla tarihi eserler ortaya çıkıyor. Kazılarda daha önce Artuklu Sarayı'nın divanesi, kabul salonu, gizli kaçış tüneli ve bazı bölümlerini ortaya çıkardıklarını söyleyen Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve kazı ekibi başkanı Doç. Dr. İrfan Yıldız, şimdi ise 1800 yıl öncesinde yapılan kalorifer sistemini tespit ettiklerini açıkladı.

Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Artuklular ve Osmanlı'nın da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın tarihi Suriçi'ndeki 8 bin yıllık Amida Höyük'teki arkeolojik kazılar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışma kapsamında Amida Höyük'te bulunan Artuklu Sarayı'nın ve onlarca medeniyete ait izlerin ortaya çıkarılması için yapılan kazılar, 50 gönüllü arkeologla yürütülüyor.

DİYARBAKIR'IN KALBİBugüne kadar yapılan kazılarda Amida Höyük'te ilk yerleşimin M.Ö. 6100 yıllarında Genç Neolitik döneminde başlandığı tespit edildi. Ancak sürdürülen kazı çalışmalarında Amida Höyük'ün M.Ö. 10-11 bininci yıllara kadar yerleşimin olduğuna dair kalıntıların bulunması hedefleniyor. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve kazı ekibi başkanı Doç. Dr. İrfan Yıldız, Diyarbakır'ın kalbi olarak adlandırılan Amida Höyük'ün üzerindeki Artuklu Sarayı'nda 2018 yılında Diyarbakır Müze Başkanlığı'nca çalışmalar başladığını söyledi.'YERLEŞİMİN KESİNTİSİZ DEVAM ETTİĞİ YERLERDEN'2019'dan bu yana kazı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Yıldız, "Amida Höyük, hem Mezopotamya hem de Diyarbakır için önemli bir yerleşim yeridir. Amida Höyük'te bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda günümüzden 8 bin yıl önce yerleşimin olduğu netleşti. Ama yapılacak çalışmayla yerleşim tarihinin daha ileri bir tarihe gideceğini düşüyoruz. Yerleşimin başladığı günden günümüze kadar kesintisiz olarak yerleşimin devam ettiği ender kentlerden biridir. Aslında biz Artuklu Sarayı diyoruz ama Artuklu Sarayı da Roma Sarayı üzerine inşa edilmiştir. Yaptığımız kazılarda Roma Sarayı'ndaki kalıntılar, Artuklu Sarayı'nın altında çıkıyor. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda Diyarbakır'da özellikle efsanelerde geçen gizli veya kaçış tünelleri tespit etmiştik. Sarayın kabul salonu ortaya çıkarılmıştı. Sarayın divanhanesi ki bu divanhaneyi Evliya Çelebi anlata anlata bitiremiyor, Anadolu'da bu divanhane gibi süslü bir divanhane görmediğini söylüyor. Bu Süslemelerin benzerini sadece Mısır'daki Kalavun Medresesi'nde gördüğünü söylemişti. Divanhane 1961-1962'deki kazılarda ortaya çıkarılmıştı. Daha sonra tekrar toprakla kapatılmıştı. Onu yeniden ortaya çıkardık" dedi.'HAMAMDA KANALLAR VASITASIYLA SICAK SU SARAYIN MEKANLARINA DAĞITILMIŞ'

Arkeolojik kazı çalışmalarında, 1800 yıllık olduğu değerlendirilen su kanalları ve kalorifer sistemi bulduklarını anlatan Yıldız, "Bu yıl yaptığımız çalışmalarla özellikle divanhanenin doğusundaki aşmada Artuklu Sarayı'nın zemininin alt katına doğru devam ettiğimizde Roma döneminin kalıntıları çıktı. Roma döneminde mekanın zemini ince tuğlalarla döşenmiştir. Bu zeminin altında o günün ısıtma sistemi diyebileceğimiz sarayın doğu taraftanda bulunan hamamdaki sıcak suyun etrafı tuğlalarla yapılan kanallarla vasıtasıyla saraya dağıtılıyor. Bunu bir kalorifer sistemi olduğunu söyleyebiliriz. O günkü şartlar için çok güzel bir sistem. Doğudaki hamamda kanallar vasıtasıyla hamamın sıcak suyu sarayın mekanlarına dağıtılmış. Bir mekanda yaptığımız çalışmada o sistemin tamamını ortaya çıkardık. Diğer mekanlarda da ortaya çıkarılacak. Genel itibarıyla baktığımız zaman pöhrem dediğimiz pişmiş topraktan bu suyun dağıtımı yapılmış. Ama bu yapıda daha erken bir tarihli sistem olduğu için kanallar vasıtasıyla sıcak su mekanlara dağıtılmış, mekanların ısıtılmasını sağlamak amacıyla ve ısı kaybını önlemek için de etrafında tuğlalar döşenmiş. Saraylarda bugüne kadar en iyi bilenen ısıtma sistemi Osmanlı döneminde yapılan İshakpaşa Sarayı'nda vardı. Roma Sarayı'ndaki bu sistem bölge için en erken tarihli sistem diyebiliriz" diye konuştu.


Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu

Diyarbakır, Artuklu, Roma, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan işgalinden kurtarılan Fizuli'de 27 yıl sonra ezan okundu Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor Alaska'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı "Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı
Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor         
07:47
Çukur'da Çağatay Erdenet sürprizi! Nejat İşler, diziye geri döndü Çukur'da Çağatay Erdenet sürprizi! Nejat İşler, diziye geri döndü         
07:21
FETÖ iddiası sonrası İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı FETÖ iddiası sonrası İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı         
00:34
Galatasaray, evinde ilk kez Alanyaspor'a yenildi Galatasaray, evinde ilk kez Alanyaspor'a yenildi         
00:18
Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı         
22:33
Meteoroloji, 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu         
20:47
SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler         
17:44
İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı         
15:42
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 07:57:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Amida Höyük'teki kazılarda 1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei