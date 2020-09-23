Amik Ovası'nda pamuk hasadı başladı

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Amik Ovası'nda, bu yıl 300 bin dekardan fazla alanda ekilen pamukta ilk hasat gerçekleştirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi'ndeki bir üreticinin tarlasında gerçekleştirilen hasada, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ve çiftçiler katıldı.

Yayman, burada yaptığı konuşmada, pamuğun Türkiye'nin stratejik ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Pamuğun, Amik Ovası için de olmazsa olmaz bir ürün olduğunu belirten Yayman, şöyle devam etti:

"Türkiye pamuk üretiminde dünyada 8'inci, tüketimde ise 4'üncü sırada. Bu şu demek; biz pamuk ithal ediyoruz. Böylesine stratejik bir ürüne, Bakanımızdan daha fazla bir destek bekliyoruz. Hem Türk tekstili için hem Türkiye'deki hayvancılık sektörü ve yem endüstrisi için hem de günlük hayatta kullanım bakımından pamuk çok çok önemli ve değerli bir ürün. Biz pamuk çiftçisinin gerçekten korunup kollanması konusunda Sayın Bakanımızdan bir talebimiz var. Burada ziraat odası başkanlarımızın, çiftçilerimizin ve tüm şehrin bileşenlerinin bu yönde bir talebi var."

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da bu sene pamukta yüksek verim beklediklerini, 300 bin dekardan fazla alanda ekilen "beyaz altın"dan 200 bin ton civarında rekolte beklendiğini bildirdi.