"Amil Bey", saçlarını "Kel Mahmut"u hatırlatması için kazıtmış

Bir dönem Türk televizyonlarının en sevilen dizilerinden olan Hayat Bilgisi'nde "Amil Bey" karakterini canlandıran oyuncu Tarık Papuççuoğlu, hala kendisinin bu rolle anılıyor olmasından memnuniyet duyuyor.

Tekstilci baba ve ev hanımı annesinin dört çocuğundan biri olan 71 yaşındaki Papuççuoğlu, çocukluk yıllarında merakı ve ailesinin desteğiyle tiyatroya gönül verdi.

İkinci Bahar dizisinde "Kebapçı Vakkas" rolüyle tanınmaya başlayan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu iki çocuk babası Papuççuoğlu, 2003'te senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı "Hayat Bilgisi" dizisinde okul müdürü "Amil Bey" karakteriyle ön plana çıktı.

Kariyeri boyunca sektörün aranan yüzlerinden biri haline gelen Papuççuoğlu, meslek hayatında çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

Oyunculuktan hiç kopmadı

Papuççuoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde AA muhabirine, İstanbul'da doğduğunu, keyifli bir çocukluk yaşadığını anlattı.

Mimarlık bölümünü bitirdiğini ancak hiç mimarlık yapmadığını ifade eden Papuççuoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklara evimizin bahçesinde Hacivat Karagöz oynatırdım. Lise yıllarında amatör olarak tiyatroya başladım. Üniversite okurken de oyunculuğa devam ettim. Baba mesleği tekstilcilikle de uzun yıllar uğraştım. Tekstil sanayiciliği hayatım 30 yıl sürdü. Küçük atölyede başlayan işimiz entegre bir tesis haline geldi, çok ciddi rakamlarla ihracat yapan büyük bir firma olduk. 50'li yaşlara gelince de 'Artık bırakayım, en çok sevdiğim meslek olan oyunculuğa, tiyatroculuğa devam edeyim' dedim."

Papuççuoğlu, sanayicilik hayatı boyunca da tiyatroyu hiç bırakmadığını, arada Atıf Yılmaz ile sinema filmi çektiklerini bildirdi.

Dizi çalışmalarının 1984'den sonra başladığını, dizilerin hep hayatında olduğunu vurgulayan Papuççuoğlu, "Birçok tiyatro kumpanyasında yer aldım. Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile Devekuşu Kabare'sinde kısa süre oynadım. Ferhan Şensoy'un da olduğu birçok tiyatroda yer aldım. Şimdi de Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosunda güzel işler yapıyoruz. Oyunlarımızın ilgi görüyor olması bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Gerçekçi olması için saçlarını kazıttı

"Hayat Bilgisi" dizisindeki rolüne de değinen Papuççuoğlu, şöyle konuştu:

"Hayat Bilgisi dizisi 2003'te başladı ve dört sezon sürdü. Gani Müjde'nin yazdığı, Ali Gündoğdu'nun ilk başarılı işlerinden biriydi. O zamanlar tanımadığım Ali Gündoğdu'dan bir telefon aldım. 'Yeni bir projeye başlıyoruz ne dersiniz?' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Gani Müjde bana 'Bu dizide kel olacaksınız, 'Kel Mahmut Hoca'yı hatırlatan bir tip istiyoruz' dedi. Ben de 'Başı açık arkadaşlar var, onları oynatın' dedim. Ancak 'İlla sen olacaksın' dedi. Yüksek teknolojik kamera nedeniyle kullandığımız peruk anlaşılınca berbere gittim ve saçlarımı kazıttım. Saçı dökülmemiş bir adam olduğum için dört sezon süren projede hep saçlarımı kazımak zorunda kaldım. Çok güzel anılarla dolu başarılı bir diziydi, 137 bölümde tamamlandı. Hala bu rolle tanınıyorum."

Şiddet içerikli dizilere eleştiri

Türkiye'de çok yetenekli genç oyuncuların olduğunu anlatan Papuççuoğlu, her türlü rolü oynayabilmenin oyunculuk olduğunu kaydetti.

Şiddet içerikli dizilere de değinen Papuççuoğlu, "O kadar vurdulu, kırdılı projeler var ki. Bence Türk toplumunun hak etmediği aşırılıkta çekiliyor. Dizi süreleri de çok uzun. Bunun uzun olması ekibin yorulmasına yol açıyor. Dizi çekmek çok zor bir iş. Tempo düşüyor, tekrar oluyor. İçime sinen bir senaryoyu kabul ederim." dedi.

En büyük hobilerinden birisinin de marangozluk ve tamir işiyle uğraşmak olduğunu belirten Papuççuoğlu, evinin bahçesindeki küçük atölyede uğraş verdiğini, mahallesinde ihtiyacı olan komşularına yardım etmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Gülgün Akansu Papuççuoğlu ise eşinin çok pozitif ve duygusal bir yapıya sahip olduğunu dile getirerek "Yardımsever bir insandır. Kendisini çok seviyorum. Hobi olarak mum yapıyorum. O da bana atölyesinde mum kalıpları yapıyor." ifadelerini kullandı.