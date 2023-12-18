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''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu - Son Dakika
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''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu

Erkek arkadaşıyla çektiği videoda ''Amin amin'' sözüyle ünlenen ve kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan fenomen Gizem Yıldız, 1 ay içinde hem burun estetiği hem de dudak dolgusu yaptırdı.

18.12.2023 - 10:07,  Güncelleme: 10:15
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Tiktok fenomeni Gizem Yıldız erkek arkadaşı ile birlikte çektiği videoda "Amin amin" sözüyle ve ses tonuyla kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından yayınlanan ve sesi kullanılarak videolar çekilen Yıldız, burun estetiği ve dudak dolgusu yaptırdı.

ESTETİK YAPTIRIP YENİ İŞE ATILDI

Kısa sürede 111 bin takipçiye ulaşan Gizem Yıldız, önce burun estetiği yaptırdı. Ameliyattan kısa bir süre sonra dudak dolgusu da yaptıran Yıldız bir de kendi butiğini açtığını duyurdu. Yaşamını Sivas'ta sürdüren fenomen, takipçilerine seslenerek "Mütevazi küçük bir mağaza olacak. Sürekli Sivas'taki kendi butiğimde olacağım, beni ziyaret etmek isteyenler gelebilir" dedi. Fenomen hakkında çıkan estetikle yüzünü değiştirdi haberini de "Yok ben format attım" diyerek tiye aldı.

İşte Gizem Yıldız'ın son hali...

'Amin' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
'Amin' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
'Amin' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
'Amin' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
'Amin' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
'Amin' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
'Amin' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
\'\'Amin\'\' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
YORUMLAR (5)
  • cemal köse: rezillikte zirve Yanıtla 7 0
  • FATİH ŞAHİN: dünyanın en boş insanı seçilmiş bu kız Yanıtla 9 0
  • UğuR DURAN: Paranın açamayacağı kapı yoktur sözünün vücut bulmuş hali.!! Yanıtla 8 0
  • Orhan Yüksel: Eee bize ne. Tek derdimiz fenomenler. Yetkililerin bu tiplere bir önlem alması lazım. Çivisi çıktı artık. Yanıtla 5 0
  • m: şahmış şahmeran olmuş. Allah aşkına ne değişmiş. çirkin güzelleşecek değil ya. Yanıtla 15 1

Sivas, Sosyal Medya, Magazin, Moda, Son Dakika

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SON DAKİKA: ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu - Son Dakika
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