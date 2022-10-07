'Montrö bildirisi' davasında 12 sanık için hapis cezası talebi - Son Dakika
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'Montrö bildirisi' davasında 12 sanık için hapis cezası talebi

07.10.2022 11:04
'Montrö bildirisi' davasında 12 sanık için hapis cezası talebi

ANKARA'da 'Montrö bildirisi' soruşturması kapsamında 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 103 emekli amiralin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı; Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk dahil 12 sanık için 12'şer yıla kadar hapis istedi.

ANKARA'da 'Montrö bildirisi' soruşturması kapsamında 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 103 emekli amiralin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı; Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk dahil 12 sanık için 12'şer yıla kadar hapis istedi. 91 sanık için beraat talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda 'amiraller bildirisi' olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü celsesine bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

'SEÇİLMİŞ HÜKUMETİ HEDEF ALDILAR'Savcı, mütalaasında; sanıklar Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk'ün, 'ADMEK-2' isimli WhatsApp grubunda bildiri taslağının paylaşılmasından itibaren metnin oluşturulmasına kadar katkı sunduklarını, altını imzalamayı kabul ettiklerini ve yayımlanması için anlaştıklarını belirtti. Mütalaada, sanıkların, seçilmiş hükumeti hedef alarak muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıkları belirtilerek, bildiride geçen 'Montrö' vurgusunun da araç olarak kullanıldığı aktarıldı. Bildiri oluşturulmadan önce sanıkların WhatsApp grubunda yer alan yazışmalarının da yer verildiği mütalaada; sanıkların ortak iştirak iradesiyle hazırlanan bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak, meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükumetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içinde emir- komuta dışında hareket edilmesini hedefledikleri aktarıldı.Savcı, 12 sanığın 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçunu işlediklerini belirtip, 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.91 SANIK İÇİN BERAAT TALEBİMütalaada; eski Deniz Kuvvetleri Komutanları Bülent Bostanoğlu, Eşref Oğuz Yiğit ve Murat Bilgel'in de bulunduğu 91 sanığın, isnat edilen suça yönelik kasıtlarının bulunmadığı, cezalandırılması istenen 12 sanığın eylemlerine iştirak iradelerinin olmadığı belirtilerek beraatleri talep edildi. Mütalaanın ardından söz alan avukatlar, savunma hazırlamak için süre istedi. Süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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Son dakika haber | 'Amirallerin Montrö bildirisi' davasında savcı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı Son dakika haber | 'Amirallerin Montrö bildirisi' davasında savcı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı 'Amirallerin Montrö bildirisi' davasında savcı, aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91... 'Amirallerin Montrö bildirisi' davasında savcı, aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91...
Kaynak: DHA

Türker Ertürk, Atilla Kıyat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Montrö bildirisi' davasında 12 sanık için hapis cezası talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Montrö bildirisi' davasında 12 sanık için hapis cezası talebi - Son Dakika
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