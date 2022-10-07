'Montrö bildirisi' davasında 12 sanık için hapis cezası talebi

ANKARA'da 'Montrö bildirisi' soruşturması kapsamında 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 103 emekli amiralin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı; Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk dahil 12 sanık için 12'şer yıla kadar hapis istedi. 91 sanık için beraat talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda 'amiraller bildirisi' olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü celsesine bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.