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Son Dakika Spor Ampute Futbol Türkiye Kupası, Şahinbey Belediyesi'nin oldu

Ampute Futbol Türkiye Kupası, Şahinbey Belediyesi'nin oldu

47 dakika önce

AMPUTE Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü oldu.

Ampute Futbol Türkiye Kupası, Şahinbey Belediyesi'nin oldu, System.String[]

AMPUTE Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü oldu. Türkiye Kupası kazanan Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor'un kaptanı Rahmi Özcan, "Ordumuz Barış Pınarı Harekatı'ndayken bizim kupa sevinci gibi bir lüksümüz olamaz" dedi.

Tokat Gazi Osman Paşa Stadyumu'nda düzenlenen  Ampute Türkiye Kupası finalinde Ortotek Gaziler ile Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karşılaştı. Gaziantep temsilcisi Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor, rakibini 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Maç sonrası sporcular Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen kupa seremonisinde Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor'a kupasını, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ampute Futbol Milli Takım Antrenörü Osman Çakmak verdi. Kupayı alan Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor takım  kaptanı Rahmi Özcan, "Bizim bu kadar şehidimiz varken kupayı kaldırmamız olmaz" dedi.

Futbolcular ise Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere selam verdi. Takım kaptanı Rahmi Özcan, turnuvada hiç mağlubiyet almadıklarını ifade ederek, "Bizim ordumuz Barış Pınarı Harekatı'ndayken bizim kupa sevinci gibi bir lüksümüz olamaz. Her zaman onların arkasındayız. Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.


- Tokat
Şahinbey Belediyesi, Türkiye Kupası, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:43 Kaynak: DHA
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