Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam ediyor

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Bolu kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Milli takım, 12-19 Eylül tarihlerinde Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.

Karaçayır Mahallesi Spor Kompleksi'ndeki antrenman sahasında günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdüren millileri, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ziyaret etti.

Çilkara, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Bolu, sadece sizin değil diğer milli takımların da kamp yaptığı bir yer. Şu anda Bolu'da sizinle birlikte eskrim ve trampolin cimnastik milli takımları da kamp yapıyor. Biz bundan dolayı gerçekten çok gurur duyuyoruz. Bolu'nun havasını soluyan, suyundan içen katıldıkları müsabakalarda başarılı oluyor. Bir bakıma başarınıza da ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Şerafettin Çilkara, daha sonra milli futbolculara baklava ikram etti.

Çakmak: "Artık dünyada ampute futbol bizden soruluyor"

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını 18 futbolcu ile sürdürdüklerini ifade etti.

Avrupa şampiyonu oldukları 2017 yılında da Bolu'da kamp yaptıklarını anımsatan Çakmak, Bolu'nun havası ve suyu ile kendilerine iyi geldiğini kaydetti.

Çakmak, şampiyonada başarıya ulaşacaklarına inandıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Allah nasip ederse ülkemizin geçtiği bu zor günlerde Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. Şampiyonaya 16 ülke katılacaktı. İki ülke pandemi nedeniyle katılamıyor ama bizim için sayı fark etmez. Önemli olan ülke olarak orada olup başarıya ulaşmak. Yaşanan doğal afetler ve yangınlarda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Güçlü bir devletiz. Başlatılan kampanyada Ampute Milli Futbol Takımı olarak 'Biz de varız.' dedik. Bizim şu zor günlerde Türk milletine bir borcumuz var, Avrupa Şampiyonası'nın şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirmek."

Milli takım olarak hedeflerinin çok büyük olduğunu belirten Çakmak, "Sporun ve sporcunun yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a biz Avrupa kupasını götürdüğümüzde 'Bu işler güzel. Kupayı getirdiniz. Bizi mutlu ettiniz. Türk milletini mutlu ettiniz. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı herkes bir oldu. Sizleri tebrik ediyorum. İnşallah 2022 Dünya Kupası'na ev sahibi olmak istiyoruz. Yönetime girin.' dedi. Şu anda mevcut federasyon başkanımız Arif Ümit Uztürk, Dünya Federasyonu Başkanı ve 2022 Dünya Kupası da Türkiye'de olacak. Bununla ilgili de bir adım attık. Artık dünyada hem sportif anlamda hem de yönetim anlamında ampute futbol bizden soruluyor." ifadelerini kullandı.