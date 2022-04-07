Amsterdam'da camiler ortaklaşa iftar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Amsterdam'da camiler ortaklaşa iftar verdi

07.04.2022 22:46
Amsterdam'da camiler ortaklaşa iftar verdi

Amsterdam'da Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı beş caminin ortaklaşa verdiği iftara İslam toplumunun ileri gelenlerinin yanı sıra Türkiye'nin Hollanda'daki diplomatik ve kültürel misyon temsilcileri katıldı.

Amsterdam'da Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı beş caminin ortaklaşa verdiği iftara İslam toplumunun ileri gelenlerinin yanı sıra Türkiye'nin Hollanda'daki diplomatik ve kültürel misyon temsilcileri katıldı.

Yaklaşık 1500 kişinin yer aldığı iftara, Türkiye'nin Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur, imamlar ve Hollanda'daki Türklerin kamusal, sosyal ve kültürel yaşamdan temsilcileri yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan programda konuşan Büyükelçi Dişli, "Ramazan, barış ve birlik içinde yaşamamız gereken bir aydır. Dileğimiz, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesi ve tüm milletlerin barış içinde yaşamasıdır." ifadesini kullandı.

Amsterdam Fatih Camisi din görevlisi Kemal Gözütok AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 pandemisi sebebiyle iki senedir bu iftarı gerçekleştiremediklerini, bu yılki iftar sofralarında işçiler, öğrenciler ve kimsesizler başta olmak üzere çok sayıda Müslüman'ın bir arada olmasından duyduğu mutluluğu bile getirdi.

İftar programı yapılan duaların ardından sona erdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: MÜSİAD Sakarya Şubesi geleneksel iftar programında buluştu Son dakika haber: MÜSİAD Sakarya Şubesi geleneksel iftar programında buluştu Türk-İş Genel Başkanı Atalay: 'Geçmişte 40 sene bu ülkeye dışarıdan çöp geliyordu' Türk-İş Genel Başkanı Atalay: 'Geçmişte 40 sene bu ülkeye dışarıdan çöp geliyordu'

Hollanda, Türkiye, İslam, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amsterdam'da camiler ortaklaşa iftar verdi - Son Dakika


Son Dakika
22:42 İsrail'in başkenti Tel Aviv'e silahlı saldırı düzenlendi! 2 kişi öldü, en az 4 kişi yaralandı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
22:32 Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi
22:06 Süper Lig'de Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi
21:34 Ronaldo kendisini eleştiren efsane futbolcuları sosyal medyada rezil etti
21:21 Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partilidir
21:12 Cübbeli Ahmet: Namaz kılmayanlarınki kabul olmaz
20:46 Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi
20:36 Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu!
20:23 Ali Koç: En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 22:53:46. #1.11#
SON DAKİKA: Amsterdam'da camiler ortaklaşa iftar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement