Amsterdam'da "İslamofobi Ayrımcılık ve Entegrasyon" semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amsterdam'da 'İslamofobi Ayrımcılık ve Entegrasyon' semineri - Son Dakika

Amsterdam'da "İslamofobi Ayrımcılık ve Entegrasyon" semineri

12 dakika önce

İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, "Burka giyen kişilere para cezası kesmek ya da oruç tutan kişileri performans düşüklüğü bahanesiyle işten çıkarmak ayrımcılığın görünmeyen yüzü." dedi.

Amsterdam'da

İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, "Burka giyen kişilere para cezası kesmek ya da oruç tutan kişileri performans düşüklüğü bahanesiyle işten çıkarmak ayrımcılığın görünmeyen yüzü." dedi.

Prof. Dr. Özipek, Hollanda'da Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ev sahipliğinde "İslamofobi, Ayrımcılık, Entegrasyon ve Ötesi" başlıklı, İslamofobi ile mücadele, Avrupa çapında Müslümanlara ve Türklere karşı yapılan haksızlıklar, özgürlüklerin kısıtlanması gibi konu başlıklarının ele alındığı seminerde yaptığı konuşmada, Batı'nın farklılıklarla mücadelede karnesinin zayıf olduğunu vurguladı, ayrımcı zihniyetin tarih boyunca hep benzer söylemler geliştirdiğine işaret etti.

"Avrupalılar Türklerin entegrasyonunu kabul etmiyor." diyen Özipek, ekonominin bozulduğu ve göçlerin yoğunlaştığı dönemlerde ayrımcılık ve İslamofobinin arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Özipek, ayrımcılığın artık kabuk değiştirdiğine dikkati çekerek, "Burka giyen kişilere para cezası kesmek ya da oruç tutan kişileri performans düşüklüğü bahanesiyle işten çıkarmak ayrımcılığın görünmeyen yüzü." ifadelerini kullandı.

Brüksel YEE'de aynı başlıkla bir seminer veren Özipek, Amsterdam'dan sonra Berlin'de seminerlerine devam edecek.

"İslamofobi, Ayrımcılık, Entegrasyon ve Ötesi" başlığıyla seminerler düzenleyen YEE, Avrupa'da yükselen yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi konu olan bilimsel çalışmalardan Türk kökenlileri haberdar etmeyi amaçlıyor.

Amsterdam, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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