Son Dakika Haberleri: Anaç Koyun Keçi Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor

Anaç Koyun Keçi Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor

28 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı anaç koyun keçi desteklerinin yetiştiricilere bugünden itibaren ödenmeye başlanacağını belirterek, "187 bin yetiştiricimizin 21,5 milyon baş anaç koyun keçisine 538 milyon lira destek ödenecek.

Anaç Koyun Keçi Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı anaç koyun keçi desteklerinin yetiştiricilere bugünden itibaren ödenmeye başlanacağını belirterek, "187 bin yetiştiricimizin 21,5 milyon baş anaç koyun keçisine 538 milyon lira destek ödenecek." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 2018 yılı anaç koyun keçi desteklerinin yetiştiricilere TC kimlik numaralarının son hanelerine göre, bugünden itibaren ödenmeye başlanacağını bildirdi.

Kimlik numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilere bugün saat 18.00'den sonra ödeme yapılacağına işaret eden Pakdemirli, "Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerimize ödemeleri 22 Mart'ta, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 29 Mart'ta ödeme yapılacak." bilgisini paylaştı.

Pakdemirli, 2018 yılı anaç koyun keçi desteklemeleri çerçevesinde, 187 bin yetiştiricinin 21,5 milyon baş anaç koyun keçisine 538 milyon lira destek ödeneceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:59 Kaynak: AA

22 Mart, Bekir Pakdemirli, Güncel
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