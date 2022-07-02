ANADOLU ADALET SARAYI'NIN 10. GELENEKSEL FUTBOL TURNUVASI TAMAMLANDI

– ANADOLU Adalet Sarayı'nın 10. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda hakim ve savcıların da aralarında bulunduğu adliye personelleri yeşil sahada ter döktü.

Anadolu Adalet Sarayı'nın 10. Geleneksel Futbol Turnuvası, İBB Maltepe Sahil Spor Tesisleri'nde gerçekleşti. Turnuvayı izleyenler arasında Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile Anadolu İlk Derece Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın yer aldı. Seyirciler arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Uğur Seçgin, Ömer Kurtuluş Aksoy, İhsan Kamil Akçadırcı, Hasan Turgut da bulundu.

Turnuvanın öncesinde gerçekleşen 'Şöhretler Maçı'nda ise ünlü futbolcular Hami Mandıralı, Sefer Gezer, Tarık Taşgün, Mehmet Ekşi, Can Arat ve Ömer Gülen ter döktü. Şöhretler maçında İstanbul İSTİNAF Cumhuriyet Başsavcısı Sarıhan, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Aydın ile bazı Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekilleri de oynadı. Karma oynanan maçta Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi reisleri Ahmet Kaya ile Cengiz Doğan, Cumhuriyet Savcıları Eyüp Kara, Okan Yıldız, Selman Bacaksız, Mustafa Mücahit Mehel ile Asliye Ceza Hakimi Erdinç Demet de yer aldı. Eski FİFA kokartlı hakem Ahmet Çakar'ın yönettiği şöhretler maçı renkli görüntülere sahne oldu.Şöhretler maçının ardından gerçekleşen final maçını ise, FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Anadolu Bilgi İşlem isimli takım finaldeki rakibi Kadıköy'ü penaltılarda 4-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

'PERSONELİMİZİN KAYNAŞMASINI SAĞLIYORUZ'Final maçından önce DHA'ya konuşan Anadolu İlk Derece Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, "Daha önceki yıllarda da hem personelimizin kaynaşması hem de birlik ve beraberliğin sağlanması açısından önemsediğimiz bir turnuvayla karşı karşıyayız. Futbol federasyonu bizi kırmadı, onların katılımıyla geçmişte futbol oynamış şöhretlerle bizim adliye çalışanlarımız, mahkeme başkanlarımız, başsavcı vekillerimiz ve diğer çalışanlarımızla birlikte bir ön müsabaka icra edildi" şeklinde konuştu.Turnuvayla birlikte adliye çalışanlarının birbirlerini tanımasının kolaylaştığını belirten Altun, "Çünkü adliyemizde 5 bin kişi çalışıyor yaklaşık olarak. Herkesin bir araya gelmesi mümkün olmuyor, koridorlar bile bazen birbirlerini tanımıyorlar ama bu tür etkinliklerle personelimizin kaynaşmasını sağlıyoruz" dedi.

'GÜZEL BİR TURNUVAYDI'Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın ise, "Güzel bir aktivite oldu. Geleneksel olarak Anadolu Adliyesi tertip ediyor. Biz de Beykoz Adliyesi olarak katıldık, yarı finalde penaltılarla elendik. Güzel bir turnuvaydı. Şöhretler maçı her sene çok kaliteli geçiyor, sabırsızlıkla her sene bekliyoruz zaten. Çok güzel bir aktivite. İnsanlar birbirleriyle kaynaşıyor, güzel bir ortam oluyor. Adliyenin sıkıntılı havası bir şekilde dağılmış oluyor. Hakim, savcı, personel kaynaşması vuku buluyor. O anlamda memnunuz" diye konuştu.

MALTEPE'DE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDEN MUTLU OLDUK

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ise "Amaç hem futbolu, sporu gençlere sevdirmek hem de toplumsal iletişimi geliştirmek. Biz böyle bir etkinliğin Maltepe ilçesinde gerçekleştirilmesinden mutlu olduk" dedi.

- İstanbul