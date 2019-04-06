Anadolu Ajansı 99 Yaşında
13 dakika önce
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir, Anadolu Ajansı'nın (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti
(BGC) Başkanı Ramazan Demir
, Anadolu Ajansı
'nın (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Demir, mesajında, AA'nın kurulduğu 6 Nisan 1920'den bu yana güvenilir, tarafsız, hızlı ve kaliteli habercilik yaptığını ifade etti.
Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına tanıklık eden AA'nın üstlendiği önemli misyonu yerine getirdiğini vurgulayan Demir, Anadolu Ajansı'nın 99 yıldır Türkiye
'nin sesini dünyaya duyurmakla kalmayıp son dönemlerde gerçekleştirdiği atılımlarla dünyanın birçok noktasından yaptığı haberleri 13 dildeki yayınıyla 93 ülkeye yayarak ülke adına üstlendiği tarihi misyonu başarıyla sürdürdüğünü kaydetti.
Ülkenin göz bebeği konumundaki kurumların başında gelen Anadolu Ajansı'nın, meslektaşlarına yönelik eğitim faaliyetleri ve yayınlarıyla aynı zamanda bir okul vazifesi gördüğünü aktaran Demir, "Kaliteli haber anlayışı çerçevesinde donanımı yüksek gazetecileri istihdam etmeye özen göstererek hem medya kuruluşlarının hem halkımızın doğru ve hızlı bilgiye ulaşma noktasındaki kaynakların başında geliyor. Anadolu medyasının da gurur kaynağı olan AA'nın kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutluyor, başta AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı
olmak üzere tüm çalışanlarının başarıların devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:28 Kaynak: AA
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