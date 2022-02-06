Üye Girişi
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'ne ziyaretler - Son Dakika

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'ne ziyaretler

06.02.2022 15:42
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'ne ziyaretler

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ve Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Kural, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı'yı ziyaret etti.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ve Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Kural, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı'yı ziyaret etti.

Çumra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ziyarette Çumra Organize Bölgesi'ndeki çalışmalar ve Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

ASKON ve Çumra Belediyesi işbirliğiyle genişleme alanı oluşturulan Çumra Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni tahsislerin bu yıl içinde yapılacağı bildirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Çumra Belediyesi ile çok güçlü işbirliği kurduklarını ifade etti.

Sinacı, Çumra Organize Sanayi Bölgesi projesinin ilerleyerek devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bölgemizde inşaatlarını tamamlayan yatırımlarımız üretimlerine devam ediyor. Bu yıl içerisinde yeni tahsisler yapılacak. Çumra Belediye Başkanımız Recep Candan bey ve biz Çumra ile ilgili ortak yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz. Ortak amacımız şehrimize yeni kazanımlar sağlamak. 2019 yılında Çatalhöyük Milli Tarım zirvemizin birincisini yapmıştık. Büyük beğeni alan ve faydalı bir etkinlik olmuştu. Bu yıl da ikincisini yapacağız. Çumra Belediyemiz, Çumra Ticaret ve Sanayi Odamız ile burada da güzel bir iş birliğimiz olacak."

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan da, ASKON ile güçlü iş birlikleriyle şehre faydalı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

YORUMLAR
500

Çatalhöyük, Ticaret, Milli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'ne ziyaretler - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:44 Son Dakika! Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:42 Seren Serengil'in fotoğrafındaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil
15:39 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadını muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var
15:25 Çapraz sorguda dökülen zanlılar, cinayeti para için işlediklerini itiraf etti
15:19 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı!
15:18 Yeni parti kuracağı iddia edilen Tansu Çiller'in avukatından İYİ Partili Koray Aydın'a yanıt geldi!
14:42 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Isparta tepkisi: Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar
14:41 Isparta'da donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın asıl ölüm nedeni belirlendi
14:39 PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas
14:35 Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 15:48:26. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'ne ziyaretler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement