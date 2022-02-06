Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'ne ziyaretler - Son Dakika

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ve Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Kural, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı'yı ziyaret etti.

Çumra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ziyarette Çumra Organize Bölgesi'ndeki çalışmalar ve Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

ASKON ve Çumra Belediyesi işbirliğiyle genişleme alanı oluşturulan Çumra Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni tahsislerin bu yıl içinde yapılacağı bildirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Çumra Belediyesi ile çok güçlü işbirliği kurduklarını ifade etti.

Sinacı, Çumra Organize Sanayi Bölgesi projesinin ilerleyerek devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bölgemizde inşaatlarını tamamlayan yatırımlarımız üretimlerine devam ediyor. Bu yıl içerisinde yeni tahsisler yapılacak. Çumra Belediye Başkanımız Recep Candan bey ve biz Çumra ile ilgili ortak yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz. Ortak amacımız şehrimize yeni kazanımlar sağlamak. 2019 yılında Çatalhöyük Milli Tarım zirvemizin birincisini yapmıştık. Büyük beğeni alan ve faydalı bir etkinlik olmuştu. Bu yıl da ikincisini yapacağız. Çumra Belediyemiz, Çumra Ticaret ve Sanayi Odamız ile burada da güzel bir iş birliğimiz olacak."

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan da, ASKON ile güçlü iş birlikleriyle şehre faydalı olmaya çalıştıklarını kaydetti.