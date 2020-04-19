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Anadolu Efes, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte dijital ortamda kutlayacak
7 saat önce
Sosyal izolasyon döneminde taraftarlarını yalnız bırakmayan Anadolu Efes Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında çocukları da mutlu edecek.
Sosyal izolasyon döneminde taraftarlarını yalnız bırakmayan Anadolu Efes Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında çocukları da mutlu edecek.
Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve bu anlamda dünyada ilk ve tek bayram olan 23 Nisan'da miniklerin keyifli bir gün geçirmesi sağlanacak. 23 Nisan 2020 Perşembe günü video konferans üzerinden gerçekleştirilecek ve saat 10.30'da başlayacak kutlamada Başantrenör Ergin Ataman ve oğlu Sarp Ataman'ın yanı sıra takım kaptanı Doğuş Balbay, Anadolu Efes'in sesi Mustafa Özben ve kulüp maskotu Çaylak da miniklerle bir araya gelecek. Organizasyona 100'e yakın çocuk katılabilecek. Müzik, dans ve eğlence dolu olacak kutlamada Anadolu Efes'in yıldız oyuncularının çocuklara yönelik mesajları da katılımcılar ile paylaşılacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:47 Kaynak: İHA
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