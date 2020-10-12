Anadolu Efes, özel hazırlanan takım uçağıyla deplasman maçlarına gidiyor - Son Dakika

Anadolu Efes, özel hazırlanan takım uçağıyla deplasman maçlarına gidiyor

12.10.2020 13:41
Anadolu Efes, özel hazırlanan takım uçağıyla deplasman maçlarına gidiyor, System.String[]

ANADOLU Efes oyuncuları, Almanya'nın Berlin ve Litvanya'nın Kaunas şehirlerinde oynayacağı EuroLeague maçlarına, kulüp partneri Corendon Airlines'ın özel olarak hazırladığı takım uçağıyla gidiyor.

ANADOLU Efes oyuncuları, Almanya'nın Berlin ve Litvanya'nın Kaunas şehirlerinde oynayacağı EuroLeague maçlarına, kulüp partneri Corendon Airlines'ın özel olarak hazırladığı takım uçağıyla gidiyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü kafilesinin Almanya ve Litvanya'ya sağlıklı ve konforlu uçuş gerçekleştirmesi için hazırlanan Boeing 737-800'ün içinde Anadolu Efes Spor Kulübü temalı giydirmeler yapıldı. İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş öncesi Corendon Airlines ekipleri tarafından karşılanan Anadolu Efes oyuncuları, yapılan hazırlıklar için hava yolu şirketi çalışanlarına teşekkür etti. Özel takım uçağına Anadolu Efes kafilesi dışında yolcu alınmadı. Tedbirlerden dolayı Corendon Airlines ekiplerine teşekkür ettiklerini söyleyen Anadolu Efes oyuncuları, Berlin ve Kaunas seyahatlerine özel takım uçağıyla gitmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Uçuş öncesi Kaptan Pilot Yücel Ceylan, Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay'a uçak maketi hediye etti. Balbay da Ceylan'a imzalı forma hediye etti.Corendon Airlines, bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, Alman FC. Nurnberg Futbol Takımı, Aytemiz Alanyaspor Futbol Takımı, Antalyaspor Futbol Takımı, Altınordu Futbol Kulübü, Bike Aid Bisiklet Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türk Korfbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı ve profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya'ya sponsorluk desteği verdi.


Anadolu Efes, özel hazırlanan takım uçağıyla deplasman maçlarına gidiyor
Anadolu Efes, özel hazırlanan takım uçağıyla deplasman maçlarına gidiyor
Anadolu Efes, özel hazırlanan takım uçağıyla deplasman maçlarına gidiyor
Anadolu Efes, özel hazırlanan takım uçağıyla deplasman maçlarına gidiyor

Anadolu Efes, Euroleague, İstanbul, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anadolu Efes, özel hazırlanan takım uçağıyla deplasman maçlarına gidiyor - Son Dakika

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