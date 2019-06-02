Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 80 - 68
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Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 80 - 68

30 dakika önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Osman Sinan İşgüderANADOLU EFES: Micic 10, Moerman 10, Dunston 12, Larkin 12, Doğuş Balbay 3, Simon 4, Yiğitcan Saybir 5, Sertaç Şanlı 11, Metecan Birsen 4, Onuralp Bitim, Buğrahan Tuncer 3, Ömer Can İlyasoğlu 6GALATASARAY DOĞA SİGORTA:...

Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 80 - 68, System.String[]

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Osman Sinan İşgüder
ANADOLU EFES: Micic 10, Moerman 10, Dunston 12, Larkin 12, Doğuş Balbay 3, Simon 4, Yiğitcan Saybir 5, Sertaç Şanlı 11, Metecan Birsen 4, Onuralp Bitim, Buğrahan Tuncer 3, Ömer Can İlyasoğlu 6
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 10, Auguste 5, Arapovic 10, Hasan Emir Gökalp 8, Göksenin Köksal 2, Hayes 9, Harrison 3, Can Korkmaz 2, Erol Can Çinko 11, Ege Arar 8, Caner Erdeniz
1'İNCİ PERİYOT: 24-14
DEVRE: 46-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-42
BEŞ FAUL ALAN: Sertaç Şanlı (36.18)  (Anadolu Efes)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Serinin üçüncü maçı 5 Haziran Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:00 Kaynak: DHA
Ziya Özorhon, Galatasaray, Anadolu Efes, Sigorta, Spor
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