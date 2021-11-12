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Anadolu Grubu çalışanlarının Bi-Fikir ile oluşturduğu değer 780 milyon TL'yi aştı - Son Dakika

Anadolu Grubu çalışanlarının Bi-Fikir ile oluşturduğu değer 780 milyon TL'yi aştı

12.11.2021 13:49
Anadolu Grubu çalışanlarının Bi-Fikir ile oluşturduğu değer 780 milyon TL'yi aştı

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Bi-Fikir ile 7 yılda 40 binden fazla fikre ulaştıklarını belirterek, "Her koşulda daha iyisini başarmak için çalışmaya, fikir üretmeye ve fikirlerimizi işe dönüştürdüğümüz öncü projelere imza atmaya devam edeceğiz.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Bi-Fikir ile 7 yılda 40 binden fazla fikre ulaştıklarını belirterek, "Her koşulda daha iyisini başarmak için çalışmaya, fikir üretmeye ve fikirlerimizi işe dönüştürdüğümüz öncü projelere imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Grubu'nun, çalışanlarının yaratıcı fikirlerini özgürce sunabildikleri, fikirleriyle tüm Grup şirketlerine katma değer sağladıkları inovasyon platformu Bi-Fikir, çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Grubu çalışanları tüm dünyanın içinden geçtiği zorlu salgın koşullarına rağmen grubun gelişimine ve inovasyon çalışmalarına katkıda bulunan fikirler üretmeyi bu yıl da sürdürdü. Yedincisi gerçekleştirilen Bi-Fikir'de finale kalan ekipler, dijital ortamda düzenlenen Bi-Fikir Festivali'nde projelerini tanıttı.

Bi-Fikir programında, bugüne kadar yaratılan toplam değer 780 milyon TL'yi aştı. Anadolu Grubu'nun kurumsal değerlerinden biri olan girişimci bir ruhla yeniliğe öncülük etme yaklaşımının en önemli simgesi olan Bi-Fikir'de bir kez daha grup çalışanlarının fikirleri projelendirildi, yenilikçi birçok ürün ve hizmet geliştirildi.

Programda bu yıl "Mucitler" kategorisinde Akıllı Fabrika projesi ile Anadolu Isuzu, "Kaşifler" kategorisinde ise 1500kelime.com Platformu projesi ile Adel Kalemcilik birinci oldu.

"Fikir üretmeye, fikirlerimizi işe dönüştürdüğümüz öncü projelere devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Bi-Fikir platformu ile 7 yılda 40 binden fazla fikre ulaştıklarını belrterek, "Anadolu Grubu olarak önceliğimiz rekabetçiliğimizi, katma değerli hizmet derecemizi ve müşteri memnuniyetini artırırken ekosistemimizi sürdürülebilir kılacak işlere imza atmak." ifadelerini kullandı.

Son birkaç yıldır süregelen, teknolojik dönüşüm, e-ticaret, yapay zeka, siber güvenlik, dijital ödeme sistemleri ve perakende teknolojileri, omnichannel müşteri deneyimi gibi trendlerin ivmelenerek geliştiğini aktaran Özilhan, "Salgın kaynaklı belirsizliklerin devam ettiği yüksek istikrarsızlık ortamında yenilikçi fikirlerimiz ve uygulamalarımızla Grubumuzu bu hususlarda rekabette öne çıkaracak çözümler bulma odağımızı yitirmiyoruz. Her koşulda, daha iyisini başarmak için çalışmaya, fikir üretmeye ve fikirlerimizi işe dönüştürdüğümüz öncü projelere imza atmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu da Bi-Fikir'in Anadolu Grubu'nun girişimci ruhu ve yeniliğe dönük yüzünün en önemli simgelerinden biri olduğunu ifade etti.

Anadolu Grubu'nda yeniliği her zaman cesurca desteklediklerini vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Değerlerimizin temelinde, gelişime öncülük etmek ve denemekten korkmamak var. Bu noktada çalışanlarımızı her zaman değişimi kucaklayan fikirler üretmeye teşvik ediyoruz. Ürettiğimiz fikir, proje ve değerlerle aslında hepimizin ortak geleceği için çalışıyoruz. İşimize değer katacak ve bizleri geleceğe taşıyacak yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler, hizmet modelleri ve iş modelleri hayata geçirmek de en önemli önceliklerimiz arasında. Bi-Fikir'in önemi işte tam bu noktada ortaya çıkıyor. Ortak aklımıza katılan her fikir, her proje değerli. Geleceğimiz için üretmeye ve bu konuda birbirimizi, özellikle de gençlerimizi teşvik etmeye devam edeceğiz."

Anadolu Grubu'nun yurt içi ve yurt dışındaki tüm çalışanlarına ulaştı

Kovid-19 salgını sebebiyle 2 yıldır dijitale taşınan Bi-Fikir Festivali, dijital platform üzerinden Anadolu Grubu'nun Türkiye'de ve yurt dışında yer alan operasyonlarındaki tüm çalışanlarına ulaştı. Eylül ayında yapılan Şirket BFF'lerinde dereceye giren, toplam 21 proje, ilk aşamada yarı finalde sunumlarını gerçekleştirdi ve Grup şirketlerinin çeşitli fonksiyonlarındaki çalışanlarından oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.

Şirketlerin başarılı bulunan temsilcileri, yarı finalde, yeni ürün ve hizmet, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, sosyal sorumluluk, maliyet azaltma, verimlilik, satış, pazarlama ve üretim alanlarında gerçekleştirdikleri projelerini sundu. Bu projeler arasından üç Kaşif ve beş Mucit olmak üzere toplamda 8 finalist seçildi. Ayrıca, sene içerisinde gösterdikleri performansla "fikir, proje ve hızlı uygulama" sayılarında öne çıkan şirketler, jürinin oylarıyla "dijitalleşme" ve "sürdürülebilirlik" ve "önceliğimiz insan" kategorilerinde en başarılı seçilen projeler ve bu sene çalışmalarıyla Bi-Fikir'de en fazla katkı sağlayarak "en inovatif" seçilen çalışan da "Başarı Ödülleri" kategorisinde değerlendirildi.

Her 5 fikirden 1'i gerçeğe dönüşüyor

Bi-Fikir'in 7'nci yılında toplam 5 bin 938 hızlı uygulama ve 2 bin 177 proje hayata geçirildi. Anadolu Grubu genelinde Bi-Fikir'e başvuran her 5 fikirden 1'i gerçeğe dönüşüyor. 2015'te Türkiye'de başlatılan ve yurt içinde tüm Anadolu Grubu şirketlerine yayılan çalışmalar, yıllar içerisinde yurt dışı operasyonlarının katılımıyla daha da büyüdü.

Bi-Fikir, 3 yıldır kurum dışında üniversitelerde de faaliyetlerini sürdürüyor. Bi-Fikir KAP ile öğrencilerin fikirleri hayata geçirilirken, gençlere inovasyona önem veren, teknolojiyi kullanan bir ortamda kariyer fırsatı sunuluyor. 3 yılda 165 üniversitenin 1.595 öğrenciden toplam 763 proje önerisi toplandı.

Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu, Türk Lirası, Fabrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Grubu çalışanlarının Bi-Fikir ile oluşturduğu değer 780 milyon TL'yi aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Grubu çalışanlarının Bi-Fikir ile oluşturduğu değer 780 milyon TL'yi aştı - Son Dakika
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