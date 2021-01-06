Anadolu Lisesi'nde "Sokak Hayvanlarını Besliyorum" projesi - Son Dakika

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nce ilçe genelinde sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla "Sokak Hayvanlarını Besliyorum" projesi hayata geçirildi.

Okul Müdürü İsmail Aydın, "Sokak hayvanlarını besliyorum" projesi ile ilçede sosyal hayatı olumlu yönde etkileyen bir çalışma ortaya konulmakta olduğunu söyledi.

Aydın, "İlçemizdeki tüm öğrencileri kapsayan bu proje, kış mevsiminde açlık, susuzluk ve barınma sorunu olan sokak hayvanlarının fark edilmesine ve bir nebzede olsa onların ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır. Öğrenciler 20 Ocak 2021 tarihine kadar sokak hayvanlarını beslerken çekilen fotoğraflarını okullarına gönderecekler. Okulları tarafından uygun görülen fotoğraflar okul, sınıf ve öğrenci ismi yazılı bir şekilde 21 Ocak 2021 tarihinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesine gönderecekler. Bu fotoğraflar Ocak Ayı Online Okul Dergisinde yayınlanacaktır. Online dergide yayınlanacak olması öğrenci motivasyonunun artmasına ve olumlu davranışların yaygınlaşmasına vesile olacaktır. Emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - KÜTAHYA