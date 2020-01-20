Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Latin, Avrupa ve Türk müziği konseri - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi ile Ankara Kalesi Yürütme Kurulunca, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Latin, Avrupa ve Türk müziği konseri düzenlendi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın tarihi dokusunun nitelikli etkinliklerle tanıtılması ve kente ilişkin farkındalığın arttırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde verilen konserde gitar sanatçısı Ahmet Kanneci ve klarnet sanatçısı Ekrem Öztan tarafından Latin, Avrupa ve Türk müziğinden örnekler sunuldu.

Konseye bağlı Ankara Kalesi Yürütme Kurulu Temsilcisi Şevket Bülent Yahnici ve Bilgin Aygül'ün gayretleriyle organize edilen, aynı mekanda gerçekleştirilecek konser dizisinin ilki büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 200 dinleyici ile müzeyi ziyarete gelenlerin de takip ettiği etkinliğe ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, konseyin yürütme kurulu üyeleri ile üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.