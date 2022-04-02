"Anadolu'nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması" - Son Dakika
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"Anadolu'nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması"

02.04.2022 19:25
"Anadolu'nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması"

"Anadolu'nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması"nın sanal gerçeklik sergisi, Müze Gazhane'de açıldı.

"Anadolu'nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması"nın sanal gerçeklik sergisi, Müze Gazhane'de açıldı.

Serginin açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Türkiye ve Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) Başkanı Coşkun Aral katıldı.

Kültür AŞ ile FOTON iş birliğinde düzenlenen yarışmaya 81 ilden amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katıldı. 'İklim değişikliği' temalı yarışma kapsamında hazırlanan sergide, 'sürdürülebilirlik' ekseninde izleyicilere sanal gerçeklik deneyimi sunuyor.

Yarışmada finale kalan 12 fotoğrafın yer alacağı sergide, ziyaretçiler 4 mevsimi ve fotoğraflardaki Anadolu manzaralarını inceleyebilecek.

Sergide yer alan fotoğraflar ayrıca İstanbul Kitapçısı Karaköy, Kadıköy ve Mecidiyeköy şubelerinde de ücretsiz görülebilecek.

Müze Gazhane içerisinde bulunan İklim Müzesi içerisinde konumlandırılan sanal gerçeklik (VR) sergisi, ziyaretçilerine metaverse deneyimine de yeni bir adım atma imkanı sunuyor.

Sergi deneyimi için "kultur.istanbul" adresinden başvuru yapılabilir.

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Anadolu'nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması' - Son Dakika


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