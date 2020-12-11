Anadolu'nun ilk camisi Habibi Neccar'da yağmur duası - Son Dakika

HATAY'ın Antakya ilçesinde bulunan ve Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar Camisi'nde, kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası okutuldu. Tarihi Habibi Neccar Camisi'nde Cuma namazını kalın cemaat, ardından yağmur duasına katıldı. Cami avlusuna kadar taşan cemaat, maske ve mesafe kuralına uygun olarak kıldıkları Cuma namazının ardından ellerini semaya açarak dua etti.