Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu İzmit geçişinde tankerle çarpışan tır sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İzmit geçişi Ankara istikametinde seyreden H.Ö. idaresindeki 34 BST 875 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamette ilerleyen M.A. yönetimindeki bitkisel yağ yüklü olduğu öğrenilen 63 ABJ 950 plakalı tankere çarptı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü H.Ö, olay yerine çağrılan ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tankerinin vanasının bozulması sonucunda yola dökülen yağ, Karayolları ekiplerince temizlendi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, yolun temizlenmesi ve araçların çekilmesiyle normale döndü.