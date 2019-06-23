Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk
Son Dakika Güncel Haber

Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk

27 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu oluştuğu gözlendi.

Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu oluştuğu gözlendi.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için 08.00'de başlayan oy verme işleminin ardından otoyolun Çamlıca, Samandıra, Orhanlı, Çayırova ve Gebze gişeleri arası Kocaeli istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Güzergahta zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler, ilerlemekte güçlük çekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:59 Kaynak: AA
İstanbul, Anadolu Otoyolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



77 yaşındaki ameliyatlı kadın, oy kullanmaya ambulansla geldi İstanbul'a oy kullanmaya giderken otobüste kalp krizi geçirip öldü Oyunu kullanan ünlü isimlerin 23 Haziran paylaşımları ABD, Orta Doğu barış planının ekonomi paketini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 11:26:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]