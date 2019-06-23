Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk
27 dakika önce
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu oluştuğu gözlendi.
Anadolu Otoyolu
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:59 Kaynak: AA
'nun İstanbul
çıkışında trafik yoğunluğu oluştuğu gözlendi.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için 08.00'de başlayan oy verme işleminin ardından otoyolun Çamlıca
, Samandıra
, Orhanlı
, Çayırova
ve Gebze
gişeleri arası Kocaeli
istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Güzergahta zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler, ilerlemekte güçlük çekiyor.
77 yaşındaki ameliyatlı kadın, oy kullanmaya ambulansla geldi
İstanbul'a oy kullanmaya giderken otobüste kalp krizi geçirip öldü
Oyunu kullanan ünlü isimlerin 23 Haziran paylaşımları
ABD, Orta Doğu barış planının ekonomi paketini açıkladı