Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Otoyolun İstanbul istikameti Barış Mahallesi gişeler mevkisinde tır, kamyon ve hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Ş.O. ve S.O. yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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