Anadolu Parsı'na Zararın Cezası 45 Milyon TL - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anadolu Parsı'na Zararın Cezası 45 Milyon TL

Anadolu Parsı\'na Zararın Cezası 45 Milyon TL
08.01.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avlanması yasak Anadolu parsına zarar verenler 45 milyon TL tazminat ve hapis cezası alacak.

AVLANMASI yasak türler arasında yer alan Anadolu parsına zarar vermenin cezası, 45 milyon TL olarak belirlendi. Avlanması yasak hayvanlara zarar verenler için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Av Komisyonu tarafından 2025- 2026 av dönemi için yayımlanan 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, 'memeliler', 'sürüngenler' ve 'kuşlar' olmak üzere 3 kategori yer alıyor. Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan hayvanlara zarar verenler için tazminat bedelleri belirlendi.

İLK KEZ 2019'DA FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

Listede en yüksek tazminat bedeli, Anadolu parsının oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan, Anadolu'da neslinin tamamen yok olduğu düşünülen, 2019 yılında ilk kez fotokapanla Batı Akdeniz'de görüntüsü elde edilen Anadolu parsı için tazminat bedeli, 45 milyon TL olarak belirlendi. Koruma altında ve avlanması yasak olan Anadolu parsı ve listedeki diğer tüm koruma altındaki hayvan türleri için idari para cezaları ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.

DNA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Dünyada 'leopar', Anadolu tarihindeki kullanımı nedeniyle Bilim Kurulu tarafından 'pars' olarak isimlendirilen, bilimsel çalışmalara göre tüm dünyada leoparların 8 alt türünden biri olan Anadolu parsı, Anadolu'nun en önemli karasal yırtıcı memeli türü olarak kabul ediliyor. Bölgede uzun yıllardır bilimsel araştırma yürüten uzmanlar, Anadolu parsının DNA'sını da çıkarmaya çalışıyor.

MAKALE HAZIRLANDI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden Hasan Uysal, ISUBÜ'den Dr. öğretim görevlileri Ahmet Koca ve Mevlüt Zenbilci ile WWF- Türkiye'den Mustafa Önder Ersin tarafından bu konuda bir makale hazırlandı. Uluslararası uygulamalı ekoloji ve çevre araştırma dergisinde yayımlanan makaleyle dünya literatürüne giren ve Dünya Gen Bankası'na 'Anadolu parsı' olarak kaydedilen Anadolu'nun gizemli efsanesiyle birlikte ISUBÜ ve DKMP uzmanlarının DNA çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜLENEN 10 BİREYİN HEPSİ ERKEK

Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de yeni bireylerin var olduğu tespiti yapılan Anadolu parsı araştırmalarında, bugüne kadar Türkiye'de 10 farklı bireye ait görüntülere ulaşılabildi. Araştırmalara katılan bilim insanlarından alınan bilgilere göre, görüntüsü elde edilen bireylerin hepsi erkek. Bu durumun, dişilerin olmadığı anlamına gelmediği kaydedildi.

KORUMA ALTINDAKİ MEMELİ TÜRLER

Listedeki diğer memeli türler ve tazminat bedelleri şöyle:

"Doğu yaban koyunu ve Anadolu yaban koyunu 8,7 milyon TL. Çizgili sırtlan 3,6 milyon TL. Yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi 940 bin TL. Karakulak ve vaşak 870 bin TL. Alageyik 720 bin TL. Kızılgeyik 580 bin TL. Yaban kedisi ve saz kedisi 290 bin TL. Kum ceylanı (Urfa ceylanı) ve Hatay dağ ceylanı 220 bin TL. Boz ayı 130 bin TL. Akdeniz foku 120 bin TL. Su samuru 100 bin TL. Kurt 60 bin TL. Karaca 45 bin TL. Alacasansar, oklu kirpi 36 bin TL. Sincaplar familyasındaki bütün türler 15 bin TL. Ada tavşanı 5 bin TL. Yaban tavşanı, gelincik, kokarca, kaya sansarı, porsuk, kuyruksüren, rakun köpeği ve su maymunu, çakal, tilki ve yaban domuzu 4 bin 500 TL. Diğer memeli türleri de 3'er bin TL."

Kaynak: DHA

Anadolu Parsı, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Parsı'na Zararın Cezası 45 Milyon TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler Kayınvalideden imalı yanıt geldi Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi
Yüksel Yıldırım’dan Musaba’ya olay sözler: Paracı şovmen Yüksel Yıldırım'dan Musaba'ya olay sözler: Paracı şovmen
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese... Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK’ya sevk etti Tanıdık isimler de var TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK'ya sevk etti! Tanıdık isimler de var
Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada Bir acı haber geldi Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:48
Fenerbahçe’nin yeni transferi yola çıktı geliyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Fenerbahçe’nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
Fenerbahçe'nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
11:00
’’Sakın’’ diyerek duyurdu Sadettin Saran’ın o isim için kararı net
''Sakın'' diyerek duyurdu! Sadettin Saran'ın o isim için kararı net
10:47
Bomba gibi iddia Arda Güler’i 100 milyon euro verip alacaklar
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar
10:32
Trump onu boşuna kaçırmamış Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Türkiye adım adım felakete gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:24:13. #7.11#
SON DAKİKA: Anadolu Parsı'na Zararın Cezası 45 Milyon TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.