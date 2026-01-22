Anadolu Üniversitesi Kick Boks Şampiyonasından Madalya ile Döndü

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonunda, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonasından Anadolu Üniversitesi öğrencileri madalya ile döndü.

Düzenlenen şampiyonada 92 üniversiteden 561 kadın ve erkek sporcular point fighting, kick light, full contact ve K1 style branşlarında mücadele etti. 86 kg full contact branşında Muhammed Selim Güzel ikinci olarak gümüş madalya kazanırken 81 kg full contact branşında Ali Zafer Gündüz üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Kick light branşında ise 63 kg'da Özgür Yiğit Özçelik ve 69 kg'da Mustafa Karsndı üçüncü olarak bronz madalya kazandı. - ESKİŞEHİR