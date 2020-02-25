Anadolu Üniversitesi'nden muhteşem galibiyet - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi'nden muhteşem galibiyet

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta karşılaştığı Çubukspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 27'ye çıkardı.

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Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta karşılaştığı Çubukspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 27'ye çıkardı.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi futbol sahasında karşı karşıya Anadolu Üniversitesi ve Çubukspor arasında oynanan müsabakada kazanan Anadolu Üniversitesi oldu. Çubukspor'u 1-0 mağlup eden Anadolu Üniversitesi futbol takımında teknik direktör Murat Kola, maç sonu "Biz haftalardan beri mücadele etmeye çalışıp, iyi oynuyorduk. Oyuncularımızın gayreti ile kazandık. İyi mücadele ettik. Yolumuz daha uzun. 7 haftamız var. 7 haftada elimizden gelen bütün puanları alıp inşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Çubukspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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