Anadolu Üniversitesinden anlamlı kitap bağışı - Son Dakika

Bu kapsamda son kitap bağışı da Afyon- Bolvadin T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Kütahya- Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Güven Tunçel, Afyon- Bolvadin T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Kütahya- Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna da Türk ve dünya edebiyatından çeşitli eserlerin ve eğitim kitaplarının bağışlandığını belirtti. Anadolu Üniversitesi olarak bireylerin gelişimine faydalı olmak amacı taşıdıklarını ifade eden Tunçel, Türkiye'nin birçok kurumuna kitap bağışında bulunmaya devam edeceklerini söyledi.