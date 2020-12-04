Anadolu Vakfının "Değerli Öğretmenim Projesi" kapsamında öğretmenlere eğitim verildi - Son Dakika

Anadolu Vakfının "Değerli Öğretmenim Projesi" kapsamında Kırıkkale'de 195 öğretmene "ritimle öğrenme" eğitimi verildi.

Anadolu Vakfından yapılan açıklamada, sürekli zenginleştirilen tamamlayıcı eğitimlerle Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmen, idareci ve öğrencilerle buluşmaya devam edildiği belirtildi.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle online platformlarda sürdürülen proje kapsamında Kırıkkaleli öğretmen ve idarecilere "ritimle öğrenme" eğitimi verildiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Proje kapsamında verilen eğitimler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile uzaktan erişim uygulamaları üzerinden devam ediyor. İçeriğine Erasmus+ Ka1-Ka2 Proje Yazma, Peer To Peer (P2p) Birebir Eğitimde Mandela Etkisi, NLP (Neuro-Linguistic Programming) Teknikleri, Zihin Haritalama (Mind Mapping), Sosyal Ben - Sosyal Biz, Resilience Esneklik ve Direnç isimli yeni eğitimlerin eklendiği proje, eğitim sistemine araştıran, sorgulayan, toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı, özgüven sahibi, mesleki yeterliliğe sahip, kişisel gelişimin sürekliliğini önemseyen, evrensel değerleri dikkate alan bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor."

Proje kapsamında 6 yılı aşkın sürede 53 ilde 150 binin üzerinde öğretmene ulaşıldığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar 3 binin üzerinde proje başvurusunun alındığı ve gerçekleştirilen 9 yarışma ile 240'tan fazla ödül verildiği kaydedildi.??????