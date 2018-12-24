Son Dakika Haberleri: Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan: "İdam İsteyenden Sanatçı Olamaz"

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan: "İdam İsteyenden Sanatçı Olamaz"

2 saat önce

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "İdam isteyenden sanatçı olamaz" dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan:
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "İdam isteyenden sanatçı olamaz" dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu bir televizyon programında sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen tarafından siyasal iktidara yönelik olarak 'idam edilmek', 'bacağından asılmak', 'intihar etmek zorunda kalmak' gibi deyimler kullanıldığına dikkat çekerek, "O sözleri sarf eden sanatçılar, ister kasıtla söylensin, ister kastı aşmış veya amacından saptırılmış olsun idam etmek ve asmak gibi fiillerin siyaset konuşulan bir programda sarf edilmesini kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Burhan, "27 Mayıs 1960 darbesiyle bir başbakan ve iki bakan asılmıştır. Bu kötü karar ülkemizin geçmişinde maalesef kara bir leke olarak durmaktadır. Sandıktan umudunu kesenler 'darbe yapılsın, Erdoğan asılsın' anlamına gelecek cümleler sarf etmişlerdir. Bu millet 15 Temmuz gecesi darbeye tevessül edenlere tepkisini koymuş, haddini bildirmiştir. Darbe çağrısı yapmak, idamla tehdit etmek sanat özgürlüğü değildir. İdam isteyenden sanatçı olamaz. İdam çağrısı yapanları kınamakla birlikte yaşları dikkate alınarak sağduyu ile hareket edilmesini, kutuplaşmaya zemin verilmemesini ve itidal tavsiye ediyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:11 Kaynak: İHA

Uğur Dündar, Güncel
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