Analiz: Döviz kurları nereye koşuyor? - Son Dakika

Analiz: Döviz kurları nereye koşuyor?

Türk Lirası'nın hızlanan değer kaybı, ekonomideki belirsizlikleri arttırdı.

Analiz: Döviz kurları nereye koşuyor?, System.String[]

Türk Lirası'nın hızlanan değer kaybı, ekonomideki belirsizlikleri arttırdı. Hükümet TL'deki erimeyi durdurabilecek mi? Vergi, kredi ve SGK primleri yeniden ötelenecek mi? Erdal Sağlam, DW Türkçe için yazdı.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in not indirimi ve Amerikan Merkez Bankası FED'in son toplantısından sonra, Türk Lirası'nın (TL) değer kaybı yeniden hızlanmaya başladı. Çarşamba akşamı itibariyle dolar kuru 7.5 TL'yi aştı. Böylece kurlarda bir psikolojik sınır daha aşıldı, yeni bir rekor daha kırılmış oldu. Döviz kurlarındaki bu yükseliş trendinin; zaten var olan belirsizliği arttırması, enflasyonu körüklemesi ve toplum kesimleri üzerindeki yükü iyice büyütmesi bekleniyor.

Pandemi nedeniyle ötelenen vergi, SGK prim ödemeleri ile kredi taksitlerinin ödeme dönemi yaklaşırken piyasalarda yaşanan bu gelişmenin, ödemeler için varolan "yeniden öteleme" taleplerini arttıracağı tahmin ediliyor.

Kurlardaki artışın nereye varacağı konusundaki belirsizlik hem piyasalarda hem de işletmelerde büyük telaş yaratıyor. Uygulanan politikaların kurlardaki artışı önleyemediği artık herkes tarafından kabul ediliyor. 2019 başından bu yana kurları dinginlemek için rezervlerden yapılan harcamaların 110 milyar doları aşması, rezervlerin yeni bir kur atağını önleyebilecek düzeyde olmaması, buna karşılık önümüzdeki 1 yılda 162 milyar dolarlık dış borç geri ödenmesi gerekirken dış kaynak bulunamamasının, kurlardaki artış beklentisini arttırdığı ortada.

Tedirginliği büyüten faktörler

Buna rağmen Merkez Bankası'nın politika faizini arttırmadan, yan yollardan piyasaya verdiği paranın faizini artırmakla yetinmeye çalışması da tedirginliği büyütüyor. Her gün yeni rekorlar kıran kurlardaki yükselişin enflasyonu hızlandırmasını bekleyen uzmanlar; hem Merkez Bankası hem de piyasalardaki faiz oranları önemli ölçüde yükseltilmediği takdirde, kurlardaki artışın hız kesmeyeceği görüşündeler.

Siyasi otoritenin, "Maaşınız dolarla mı?" gibi bir üslupla, kurlardaki artışın herkesi etkilemediği iddiasının aksine; kurlardaki artış, en varlıklı iş insanından en yoksuluna kadar toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Bloomberg'in öncü tüketici eğilimi anketleri Ağustos'ta yeniden geriledi; bu da normalleşmenin iç talepteki etkisinin kısa sürdüğünü, yeniden daralma başladığını gösteriyor. Yani elinde parası olan harcamayıp tasarruf yapıyor, geliri az olan da harcama yapamaz hale geliyor. Bu durum, başta küçük esnaf olmak üzere KOBİ'ler ve tüm işletmeleri olumsuz etkiliyor. Ayrıca artan kurlar, enflasyon oranlarının hızlanıp alım gücünün iyice azalmasına neden oluyor.

İş çevreleri nasıl bir öteleme bekliyor?

İş kesiminin bir süredir dile getirdiği, ötelenen vergi ve SGK ödemelerinin tekrar ötelenmesi talepleri son günlerde arttı. Mevcut ekonomik gidişattan en fazla zarar gören kesimlerden olan esnafın, Mart'ta ötelenip Ekim'de süresi dolan vergi ve SGK prim ödemelerinin tekrar ötelenmesini, ayrıca ek gelir desteği verilmesini talep ettikleri gözleniyor.

KOBİ'lerin sivil toplum kuruluşu olan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, Perşembe günü "Covid-19-işletmelerin toparlanma süreci" raporunun internet üzerinden yapılan açıklamasında bu taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Turan, "Hem Mart'ta ötelenip Ekim'de zamanı dolan ödemelerin, hem de Ekim'de normal zamanı gelen ödemelerin tümünün 2021 yılına ötelenmesi gerektiğini, bunun Anadolu'daki KOBİ'lerin talebi olduğunu" söyledi.

Buna karşılık iktidara yakınlığı ile bilinen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, geçen hafta Bloomberg TV'de yaptığı açıklamada, sektörlere göre ötelemelerin yapılmasını öngören bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Pandemiden az etkilenen gıda, sağlık gibi sektörlerin normal ödemelerini yapıp hizmet sektörü ağırlıklı, normalleşemeyen sektörlerin ödemelerinde ise öteleme yapılması gerektiğini söyledi.

Bu arada karar süresi yaklaştıkça, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yakın bilinen gazetelerde yer alan köşe yazılarında "Pamuk eller cebe" başlıklarıyla ödemelerin Ekim'de yapılması gerektiği belirtilmeye başladı.

Baskı artacak, hükümet ne yapacak?

Ekim ayı yaklaşırken, çeşitli kesimlerin siyasiler üzerinde bu yöndeki baskıları artmaya başladı, önümüzdeki günlerde belli ki daha da artacak. Pandeminin yeniden canlandığı bugünlerde, ekonomideki gelişmelerin dur-kalk biçiminde yürüdüğü, ekonomik aktivitenin istikrar kazanamadığı, gelirlerin azaldığı ortada. Bu nedenle hükümetin yeni bir öteleme kararına mecbur kalacağı anlaşılıyor. Ancak hem Mart hem de Ekim ödemelerinin ikisinin birden 20121 yılına ötelenmesi, büyüyen bütçe açıkları düşünüldüğünde zor gözüküyor. Buna karşılık İTO'nun hükümetle birlikte çalışıldığı izlenimi veren çalışmasındaki, ötelemelerin sektörlere göre yapılması ise uygulamada güçlüklere neden olabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; sektörlere göre farklı uygulamalara başlansa bile sonradan artan taleplerle teşvikleri tüm sektörlere yaygınlaştırdığı biliniyor. Bu nedenle sektörlere göre farklı ötelemeler de zorlaşabilir.

Özetle; bütçe imkanlarının daralmasına rağmen, hükümetin seçilecek bir formülle Ekim'de yeniden öteleme kararı vereceği anlaşılıyor.

Erdal Sağlam

(c)

Türk Lirası, Döviz, Vergi, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 19:20

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Analiz: Döviz kurları nereye koşuyor? - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Avrupa Ligi'ndeki Riga FC-Tre Fiori maçı stat lambasının kırılması nedeniyle ertelendi Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım Netflix'in "Minnoşlar" filmini yayınlama ısrarı pahalıya patladı! Abonelik iptallerinde patlama yaşandı Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı
Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı         
23:51
Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti         
23:26
İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu         
22:48
Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?         
22:31
Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı         
21:16
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli? Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli?         
10:18
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 01:41:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Analiz: Döviz kurları nereye koşuyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei