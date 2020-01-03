Anamur Belediyesi'nin makam aracı da yerli olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anamur Belediyesi'nin makam aracı da yerli olacak - Son Dakika

Anamur Belediyesi'nin makam aracı da yerli olacak

6 saat önce

ANAMUR Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, bir sonraki makam aracının, Türkiye'nin ürettiği TOGG yerli otomobil olacağını söyledi.

Anamur Belediyesi'nin makam aracı da yerli olacak, System.String[]

ANAMUR Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, bir sonraki makam aracının, Türkiye'nin ürettiği TOGG yerli otomobil olacağını söyledi.

Anamur Belediyesi'nin 2020 yılının ilk meclis toplantısında, gizli oylama ile yapılan 5 kişilik denetim komisyonu seçiminin ardından 8 aylık çalışmalar değerlendirildi. Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, belediye araç filosunun mahallelerde çalışmaya başladığını ifade etti. Başkanlık makam aracının arızalandığını bu nedenle değiştirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Kılınç, yeni makam aracının, Türkiye'nin ürettiği TOGG yerli otomobil olacağını söyledi. 5-6 araç eksiklerinin kaldığını kaydeden Başkan Kılınç, en kısa zamanda tamamlayacaklarını söyledi.

Makam aracının yerli üretimden sipariş edileceğinin altını çizen Başkan Hidayet Kılınç, "Makam arabasının içeriye mazot aldığını söylediler. Şimdilik tamir ettirerek devam ediyoruz. Makam arabasının en son alınması taraftarıyım. İnşallah yerli üretim olan TOGG'tan almaya niyetliyiz. Yerli otomobilimiz hayırlı olsun. Çünkü yerli olmak, muhtaç olmamak her zaman bağımsız bir milletin ayak üstünde net durmasıdır.  Türkiye bağımsız bir devlettir. Ama yine ekonomisiyle, yerli üretimle inşallah tam bağımsız bir Türkiye olacaktırö dedi.


Hidayet Kılınç, Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak
AB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici Türkiye'de bir günde soba nedeniyle 5 kişi öldü! Renksiz, tatsız, kokusuz ölüm BAE'den Türkiye'ye küstah Libya sözleri: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

Son Dakika Haberleri
23:46 (Eski CEO'nun kaçışı: 5 kişi tutuklandı, 2 uçağa el konuldu - Son Dakika
23:46 ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı - Son Dakika
23:45 (ESKİ CEO'NUN KAÇIŞI: 5 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 UÇAĞA EL KONULDU - Son Dakika
23:44 Kütahya'da üzerine dökülen tiner alev alan işçi ağır yaralandı - Son Dakika
23:40 Başkan Atıcı, Başsavcı Yapar'ı ziyaret etti - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 23:49:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anamur Belediyesi'nin makam aracı da yerli olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]