Anamur Belediyesinden MHP'nin yardım kampanyasına destek - Son Dakika

Anamur Belediyesi MHP'nin orman yangınlarından etkilenen köylülere yönelik başlattığı 5 koyun, 5 keçi ve 2 düve yardımı kampanyasına destek verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın girişimleriyle hayırseverlerden temin edilen 100 damızlık keçinin, yangında hayvanları zarar gören çiftçilere dağıtılmak üzere Manavgat'ta oluşturulan toplanma merkezine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kılınç, keçilerin Manavgat'ta düzenlenecek programla çiftçilere dağıtılacağını kaydetti.

Kılınç, ayrıca Mersin'in Aydıncık ilçesinde de geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınında evleri zarar gören vatandaşların evlerine sıva tamiratı, boya ve badana gibi onarım işlerini de belediye olarak biz üstlendiklerini belirtti.???????