Son Dakika Haberleri: Anamur'daki Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
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Anamur'daki Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

1 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Anamur'daki Kıbrıs gazilerine madalya ve berat, System.String[]
Mersin'in Anamur ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.
Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen törene Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, daire amirleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar tarafından dua edildi.

Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine vurgu yaparak, harekatta şehit düşenleri rahmetle andıklarını, gazilere de uzun ve hayırlı ömürler dilediklerini söyledi.
Konuşmanın ardından törene katılan 14 gaziye "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:40 Kaynak: AA
Kıbrıs, Anamur, Güncel
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