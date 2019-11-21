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Anaokulu öğrencileri nalbantlığı öğrendi

6 saat önce

Afyonkarahisar TOKİ Fatma Aliye Hanım Anaokulu'nun değerler hareketi kapsamında düzenlediği "Geçmişi yaşatalım, geleceğe yansıtalım" temalı çalışmasında kaybolan mesleklerin temsilcileri tarafından anaokulu öğrencilerine uygulamalı sunum yapıldı.

Anaokulu öğrencileri nalbantlığı öğrendi, System.String[]

Afyonkarahisar TOKİ Fatma Aliye Hanım Anaokulu'nun değerler hareketi kapsamında düzenlediği "Geçmişi yaşatalım, geleceğe yansıtalım" temalı çalışmasında kaybolan mesleklerin temsilcileri tarafından anaokulu öğrencilerine uygulamalı sunum yapıldı.


Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin koordine ettiği Erasmus+ programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti 'Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması' projesinde saha çalışmalarına katkı veren Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden 70 yaşındaki seyyar nalbant Ali Çengel, etkinliğe katılarak küçük çocuklara hem nalbantlığı anlattı hem de at üzerinde tırnak kesimi ve nal çakılmasını uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler uygulamayı meraklı gözlerle izlerken nalbantlık hakkında sorular yönelttiler.


Günümüzde teknolojiye yenik düşen nalbantlık mesleği hakkında bilgi veren Çengel, bu mesleği babasından öğrendiğini, Çay ilçesi ve çevresinde hayatta kalan kendisinden başka nalbant bulunmadığını, eskiden günde en az 10 tane atı nallarken, şimdilerde ayda birkaç ata nal çaktığını ifade etti. Bölgede nalbant sayısı azaldığından, yakın ilçelerde de mesleğini icra ettiğini, hatta komşu il Denizli'den bile nal çaktırmak için kendisini götürmek isteyenler olduğunu söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fatma Aliye, Afyon, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:48 Kaynak: İHA
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