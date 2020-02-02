ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi'den depremzedelere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi'den depremzedelere ziyaret - Son Dakika

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi'den depremzedelere ziyaret

6 saat önce

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.

Çelebi, beraberinde bir grup partili ile evleri hasar gördüğü için Kültür Park'taki çadırkentte kalan aileleri ziyaret etti, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA muhabirine açıklama yapan Çelebi, depremde yaşanan acının tekrarlanmaması temennisinde bulunarak, devletin bütün kurumlarındaki görevlilerin özveriyle çalıştığını söyledi.

Vatandaşın sorunlarının hızlı şekilde çözüldüğünü anlatan Çelebi, "Herkesin cansiparane çalıştığını görüyoruz. Hiçbiri çocuklarını ve tatili düşünmedi." dedi.

Milletin devletle beraber el ele beraber olduğunu vurgulayan Çelebi, "Devlet konuya hakim, vatandaşına sarılmış ve sorunlarını çözüyor." diye konuştu.

Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin ardından anında gerekli talimatları verdiğini ve bu talimatların eksiksiz yerine getirildiğini sözlerine ekledi.

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi'den depremzedelere ziyaret

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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