Son Dakika Haberleri: "Anatolian Fusion" İstanbul'da
Son Dakika Güncel Haber

"Anatolian Fusion" İstanbul'da

44 dakika önce

Anadolu, Endülüs, Hint ve İran kültürlerinin buluştuğu "Anatolian Fusion" İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Anadolu, Endülüs, Hint ve İran kültürlerinin buluştuğu "Anatolian Fusion" İstanbul'da gerçekleştirilecek. Anadolu danslarını, kendine özgü bir stille yorumlayarak gerçekleştirdiği workshop ve performanslarıyla büyük ilgi gördü. Proje ile ilgili konuşan Neslihan Yılmazel, "Farklı kültürlere ait etnik dansların buluşması müthiş bir sinerji oluşturuyor. İstanbul'da, farklı kültürleri ve dans disiplinlerini, duyguda birleştirme amacıyla yola çıktık. Sanatçı dostlarımla İstanbul'da yapacağımız proje aslında uluslararası bir festival hayalimizin ilk adımı" dedi. Projenin İstanbul ayağında Persian dans eğitmeni Italya'dan Silvia Layla ve Flamenko dans eğitmeni İspanya'dan Juana Larreta'nın da katılımı ve Neslihan Yılmazel'in Türkiye'deki sanatçı dostları Serkan Polat, Ayla Karagöz, Bahar Aksoy, Şebnem Sürücü ve Handan Güngör'ün destekleriyle gerçekleştirilecek. Etkinlik, 4 günlük workshop programı ile başlayarak 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek gala ile son bulacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:10 Kaynak: İHA
İran, Fusion, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı Oyuncu Seray Sever, Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı 16 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Dolabında bu resim bulundu HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 12:54:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Anatolian Fusion" İstanbul'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]