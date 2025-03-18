AND Öykü Ödülü'nün Kazananları Açıklandı - Son Dakika
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AND Öykü Ödülü'nün Kazananları Açıklandı

Bu yılki tema 'Eşik' olan AND Öykü Ödülü sahipleri belirlendi, tüm gelir burs olarak verilecek.

18.03.2025 13:14
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(ANKARA) - Aydınlık Nesiller Derneği (AND) tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ve teması "Eşik" olan AND Öykü Ödülü'nün kazananları belli oldu. Derece alan ve yayınlanmaya değer görülen tüm öyküler bir kitapta toplandı. "Eşikte On Beş Öykü" adlı öykü kitabının tüm geliri üniversite öğrencilerine burs olarak verilecek.

Aydınlık Nesilller Derneği (AND) tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ve teması "Eşik" olan AND Öykü Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Ankara Kent Konseyi'nde yapılan ödül töreninde yazarlar ve üniversite öğrencileri bir araya geldi. Yarışmada, Deniz Kara "Kalaşi Estiğinde" adlı öyküsüyle birinciliğe layık görüldü. Gülhan Eroğlu "Nopoçi Adası'nın Kurtuluşu" adlı öyküsüyle ikinci olurken, Elif Ünal "Rakı Kumpası" öyküsüyle üçüncü oldu. Üç tane öykü de mansiyon almaya almaya hak kazandı. Erken Damar'ın kaleme aldığı "Markiz", Neslihan Demir Sezgin'in "Ali Osman'ın Meramı" adlı öyküsü ve Nazlı Akın'ın "Duble Nalan" öyküsü dikkate değer öyküler olarak seçildi.

Her yıl yapılması planlanan AND Öykü Ödülü'nün jüri başkanlığını eleştirmen, editör ve yazar Mesut Varlık, jüri koordinasyonunu ise yazar Şebnem Denk yaptı. Edebiyat çınarlarımızdan Nursel Duruel'in onur konuğu olduğu yarışmanın jürisinde ise Ülkü Yağmur, Özlem Pekcan, Figen Yıldız, Hale Kilit Aydoğuş, Özlem Aksu Kurtoğlu ve Hüseyin Opruklu yer aldı.

Derece alan ve yayınlanmaya değer görülen tüm öyküler bir kitapta toplandı. "Eşikte On Beş Öykü" adlı öykü kitabının tüm geliri üniversite öğrencilerine burs olarak verilecek.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Deniz Kara, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Güncel, Burs, Son Dakika

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