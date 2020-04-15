Anderson Talisca için Beşiktaş'a kötü haber! - Son Dakika
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Anderson Talisca için Beşiktaş'a kötü haber!

7 saat önce

Hürriyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri İsmail Er, siyah-beyazlıların gündemine ilişkin son bilgileri Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya açıkladı.

Anderson Talisca için Beşiktaş'a kötü haber!, System.String[]

Hürriyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri İsmail Er, siyah-beyazlıların gündemine ilişkin son bilgileri Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya açıkladı.


Beşiktaş'ta futbolcu maaşlarının indirilmesi için çalışmalar devam ederken son günlerde çıkan transfer iddiaları siyah-beyazlıların gündemini meşgul etmeye başladı. Muhabirimiz İsmail Er, kulübün son durumunu ve transfer gelişmelerine yönelik sorularımıza dikkat çekici yanıtlar verdi.


Futbolcu maaşlarının indirilmesi için çalışmalar devam ediyor, futbolcuların tavrı ne yönde?


Dünyadaki her kulüp gibi Beşiktaş'ta futbolcu maaşlarında indirime gidecek. Ahmet Nur Çebi, 1 haftadır tesislerde kalıyor nedeni futbolcuların maaşlarını belirli bir seviyeye getirmek. Futbolcular kolay kolay maaşlarında indirime gitmek istemiyor ama FIFA'nın vereceği karar büyük önem taşıyor. Karara göre ya maaşlarda indirim olacak ya da sözleşmeler dondurulabilir, günlerdir futbolcularla görüşmeler sürüyor ancak şu an için henüz bir sonuç çıkmadı. Yönetim, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu krizi futbolculara anlatıyor bu yüzden futbolcular temkinli davranıyor ama şu ana kadar netleşen bir durum yok.


Beşiktaş Yönetimi korona virüs nedeniyle liglere verilen arada futbolculara 'gitmek isteyen varsa gidebilir her türlü kolaylığı gösteririz' mesajını iletti.


Cyle Larin ve Domagoj Vida ile ilgili transfer iddiaları çıkıyor, son durumları nedir?


Clyle Larin'a Abdullah Avcı'nın sisteminde de yer yoktu Sergen Yalçın'ın sisteminde de yer yok. Larin'i isteyen takımların menajerleri teklifte bulundular bu da yönetimin iştahını kabarttı böylelikle hem bonservis bedeli alınacak hem de Larin'e ödenen ücret ortadan kalkacak. Beşiktaş Yönetimi Larin'e gelecek teklifler için oldukça mutlu ve huzurlu.


Burada önemli olan Vida'nın transferi. Vida en çok para kazanan oyuncu 3 milyon euro yıllık maaş alıyor, Vida'nın menajerleri Avrupa'da kulüp bakıyorlar hatta West Bromwich'i çalıştıran Slaven Bilic'in dolaylı yoldan teklifte bulunduğu bilgisi var. Bu yönden Vida'nın gitmesi Beşiktaş'ı maaş açısından çok rahatlatacak.


Talisca'nın Beşiktaş'a gelmesi için ciddi bir ekonomik güç gerekiyor


Anderson Talisca bu hafta Beşiktaş sevgisini gösteren 2 paylaşımda bulundu. Talisca'nın dönme ihtimali var mı?


Beşiktaş'ta transfer komitesinden sorumlu Erdal Torunoğulları'na sorulan sık sorulardan birisi Talisca'nın Beşiktaş'a olası dönüşü. Talisca Beşiktaş'a neden gelmesin ama gelmesi için ekonomik bir güç gerekiyor Çin'de 8 milyon euro maaş alıyor. Beşiktaş'ta oynayıp giden her oyuncu dönmek istiyor, Talisca da Beşiktaş'a dönmek istiyor ama Beşiktaş'ın verebileceği rakamı Talisca'nın kabul etmesi lazım ama şu an 8 milyon euro alan Talisca'nın döneceğini düşünmüyorum.



Anderson Talisca, İsmail Er, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:26 

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